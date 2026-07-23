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Ce l-a revoltat pe selecționerul Spaniei după finala Cupei Mondiale: „Este inacceptabil”

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Ce l-a revoltat pe selecționerul Spaniei după finala Cupei Mondiale: „Este inacceptabil”Bătaie Argentina Spania. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a vorbit pentru prima dată despre incidentele care au avut loc după finala Cupei Mondiale 2026, câștigată de naționala sa în fața Argentinei. Tehnicianul a condamnat comportamentul unor membri ai delegației sud-americane și a subliniat că jucătorii Spaniei au rămas calmi în momentele tensionate de la finalul meciului.

Într-un interviu acordat postului public TVE, Luis de la Fuente a declarat că reacțiile de după finală sunt incompatibile cu valorile sportului.

„La momentul respectiv nu mi-am dat seama, sărbătoream. Oricum, este intolerabil, inacceptabil, nu poate fi tolerat. Jucători de o asemenea anvergură, care au un antrenor valoros, iar acesta cu siguranță s-a simțit la fel de prost ca noi văzând acele reacții. Nu este de tolerat. Vreau să subliniez conduita noastră în fața unei asemenea agresiuni și provocări. Jucătorii noștri și-au păstrat mereu calmul, ca niște adevărați sportivi”, a afirmat selecționerul Spaniei.  despre comportamentul

Luis de la Fuente

Luis de la Fuente. Sursa foto: Facebook/Selección Española de Fútbol

Antrenorul a explicat că nu a observat imediat incidentele, deoarece se afla alături de jucători și celebra câștigarea titlului mondial.

Luis de la Fuente: „Încă încercăm să realizăm ce am reușit”

Selecționerul spaniol a vorbit și despre parcursul echipei sale până la cucerirea trofeului, spunând că succesul a fost obținut după o perioadă extrem de solicitantă din punct de vedere fizic și logistic.

Potrivit lui Luis de la Fuente, pregătirea pentru turneul final a durat 52 de zile și a inclus deplasări lungi, temperaturi ridicate și puține momente de odihnă.

„A presupus parcurgerea a 24.000 de kilometri, umiditate și puțină odihnă. Întreg acest proces premergător finalei, dincolo de adversarii propriu-ziși, este ceea ce trebuie să depășești. Acestea au fost principalele obstacole”, a declarat selecționerul.

Tehnicianul a mărturisit că încă încearcă să conștientizeze performanța reușită de naționala Spaniei, considerând că succesul este cu atât mai important cu cât echipa a trebuit să depășească numeroase dificultăți înainte și pe parcursul competiției.

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