Un congresmen democrat din Statele Unite i-a cerut președintelui FIFA, Gianni Infantino, să se prezinte la o audiere în Camera Reprezentanților și să ofere, până la 9 august 2026, informații despre contactele, cadourile și comunicările sale cu Donald Trump și apropiații acestuia. Potrivit informațiilor publicate de The Athletic, demersul a apărut la o săptămână după finala Cupei Mondiale, pe fondul controverselor legate de apropierea dintre șeful fotbalului mondial și președintele american.

Jamie Raskin, reprezentant al Partidului Democrat și principalul membru al opoziției din Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților, i-a trimis președintelui FIFA o scrisoare prin care îi cere să se prezinte în fața comisiei pentru o audiere oficială. Infantino a fost solicitat și să păstreze toate documentele și dovezile privind comunicările cu Donald Trump, cadourile primite sau oferite și contactele cu administrația americană.

Președintele FIFA și Donald Trump au afișat o relație apropiată înaintea și în timpul Cupei Mondiale din 2026. Legăturile dintre cei doi au provocat controverse după mai multe decizii considerate surprinzătoare, printre care acordarea unui premiu pentru pace lui Donald Trump și anularea suspendării lui Folarin Balogun.

La o săptămână după finala competiției, Jamie Raskin a cerut explicații din partea conducătorului FIFA. Congresmenul democrat i-a solicitat lui Gianni Infantino să participe la o audiere înregistrată în fața Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților.

Scrisoarea nu are însă caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Președintele FIFA poate refuza invitația și nu este obligat să se prezinte în fața parlamentarilor americani.

Jamie Raskin a cerut FIFA și lui Gianni Infantino să furnizeze toate informațiile privind contactele cu Donald Trump, cu reprezentanții administrației sale și cu membrii holdingului familiei președintelui american.

Documentele trebuie transmise până la 9 august 2026. Solicitarea vizează inclusiv mesajele trimise prin intermediul rețelelor sociale și orice altă formă de comunicare avută între reprezentanții FIFA și persoanele apropiate lui Donald Trump. Congresmenul dorește să obțină și o listă completă a cadourilor, premiilor, distincțiilor sau sumelor de bani acordate de FIFA președintelui Statelor Unite ori persoanelor din anturajul său.

Membrul Comisiei Judiciare a cerut și lista tuturor vizitelor efectuate la sediile FIFA din Miami și New York în perioada organizării Cupei Mondiale din 2026. Scrisoarea transmisă lui Gianni Infantino este prezentată drept o notificare oficială privind obligația de a păstra documentele.

Președintelui FIFA i se solicită să nu distrugă sau să modifice informațiile care ar putea deveni relevante într-o eventuală procedură judiciară. Jamie Raskin urmărește să analizeze relația dintre FIFA și Donald Trump pentru a stabili dacă au existat acțiuni care ar putea încălca legea.

Inițiativa lui Jamie Raskin nu a provocat îngrijorare la Casa Albă, iar un purtător de cuvânt al lui Donald Trump a răspuns printr-un atac la adresa reprezentantului democrat.

„Acest neînsemnat Jamie Raskin este o persoană proastă care se crede inteligentă”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Trump pentru The Athletic. „Niciun alt preşedinte din istorie nu ar fi putut realiza isprava istorică pe care preşedintele Trump a realizat-o pentru poporul american şi pentru lume.”

Reprezentantul Casei Albe a lăudat rolul lui Donald Trump în organizarea Cupei Mondiale din 2026 și a susținut că turneul a avut efecte economice importante asupra orașelor gazdă.

„Datorită viziunii sale îndrăzneţe şi a conducerii sale hotărâte, Cupa Mondială FIFA 2026 a generat venituri de miliarde de dolari, a stimulat considerabil economia oraşelor gazdă şi a oferit o experienţă sigură, protejată şi fără probleme pentru milioane de suporteri şi sportivi veniţi din întreaga lume. Acest eveniment va rămâne, fără îndoială, în istorie ca unul dintre cele mai mari evenimente sportive din istorie şi unul dintre cele mai de succes.”, a declarat acesta.

Înaintea unei eventuale proceduri juridice împotriva lui Donald Trump sau a persoanelor din anturajul său, Jamie Raskin intenționează să analizeze natura relației dintre Casa Albă și FIFA.

Audierea lui Gianni Infantino și documentele cerute ar urma să clarifice contactele dintre cele două părți, beneficiile oferite și deciziile luate în perioada organizării Cupei Mondiale.

Președintele FIFA nu este însă obligat legal să accepte invitația la audiere, în lipsa unei proceduri cu caracter constrângător.