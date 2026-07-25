Ce pregătește Trump pentru Iran. Dezvăluirile unui apropiat

Fostul secretar al Apărării, Mark Esper, a declarat sâmbătă pentru Fox News că este de părere că președintele Donald Trump este „în pragul” escaladării atacurilor în Iran.

Mark Esper, care a condus Pentagonul din 2019 până în 2020 sub prima administrație Trump, a spus că este posibil ca forțele americane să nu fi atacat Iranul peste noapte pentru a putea „repoziționa, pregăti, reîncărca etc., pentru ceva mult mai mare care pare a fi începutul războiului”.

„Acesta ar putea fi un răgaz de 24 sau 48 de ore”, a spus Esper. „În același timp, desigur, [Trump] a menținut blocada. Mi-ar plăcea să-l văd, sincer, extinzând-o la fiecare tip de punct de intrare și ieșire din țară, fie că este aerian, maritim sau terestru.”

„Cred cu tărie în blocadă în sensul întreruperii tuturor surselor de venit, pentru că dacă nu au venituri, Mike, atunci nu își pot reconstrui armata. Nu își pot urmări ambițiile nucleare. Nu își pot sprijini intermediarii”, a spus Esper, vorbind cu gazda Mike Emanuel.

Întrucât Trump păstrează diplomația ca o opțiune, Esper a spus că președintele ar putea folosi amenințarea cu atacul ca mijloc de a readuce Iranul la masa negocierilor.

Locotenent-colonelul în retragere al armatei americane, Darin Gaub, a declarat sâmbătă după-amiază, tot la Fox News, că strategia regimului din Iran rămâne concentrată pe extinderea conflictului în restul Orientului Mijlociu.

Semn că luptele se extind, teroriștii houthi susținuți de Iran din Yemen au deschis un nou front împotriva Arabiei Saudite săptămâna aceasta, atacând petroliere sub pavilion saudit în Marea Roșie și revendicând atacuri cu rachete și drone împotriva unor ținte de pe continentul saudit.

„Se pare că se extinde puțin, și asta nu este o surpriză. Cred că este, de asemenea, corect să fim îngrijorați de acest lucru”, a spus Gaub. „Există o parte din acest lucru pe care Iranul a dorit-o pentru că vrea să extindă acest conflict dincolo de granițele sale. Vor să inflameze potențial o parte mai mare a Orientului Mijlociu.”

Potențiala extindere a conflictului are și un posibil avantaj: alte națiuni din Golf aliate cu SUA ar putea fi atrase și ar putea ajuta Washingtonul să contracareze agresiunea iraniană în întreaga regiune, a spus Gaub.

„În ceea ce privește rebelii Houthi din Yemen, aceștia au fost plasați acolo practic ca mijloc de influență nu doar asupra regiunii Canalului Suez, ci și pentru a contracara Arabia Saudită, pe care Iranul a vrut în cele din urmă să o domine”, a spus Gaub.

Gaub a lăudat Arabia Saudită pentru atacurile efectuate împotriva Houthilor, dar a spus că SUA ar trebui să se asigure că „expansiunea nu se transformă în ceva avantajos pentru iranieni”.