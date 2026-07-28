Spania dispune în vara anului 2026 de o capacitate de transport și lansare a apei cu până la 30% mai mică față de anii anteriori, după ce elicopterele rusești Kamov au devenit aproape imposibil de utilizat din cauza sancțiunilor europene impuse Rusiei. Publicația spaniolă 20 Minutos arată că aeronavele contractate de autoritățile centrale și regionale nu reușesc să compenseze integral retragerea modelelor de mare capacitate.

Elicopterele Kamov, folosite anterior pe scară largă pentru intervențiile la incendiile forestiere, nu mai pot fi întreținute și reparate în statele Uniunii Europene, deoarece sancțiunile afectează inclusiv achiziționarea și utilizarea pieselor de schimb.

Înlocuitorii contractați de autoritățile spaniole transportă, în cele mai multe cazuri, cantități mai mici de apă, iar companiile din domeniu avertizează că diferența se reflectă direct în capacitatea de intervenție.

„Spania a pierdut între 25 și 30% din capacitatea sa de stingere a incendiilor forestiere, s-a zgârcit la resurse și nu a închiriat elicoptere cu o capacitate mai mare de aruncare a apei, echivalentă cu cele mai bune din clasa lor, elicopterele Kamov de fabricație rusească , care nu sunt disponibile în prezent din cauza sancțiunilor europene legate de războiul din Ucraina”, arată publicația spaniolă 20minutos.es.

Profesioniștii din domeniu susțin că aeronavele disponibile în prezent în Spania nu ating performanțele flotei folosite în anii anteriori.

„Ceea ce a fost contractat are o capacitate de transport a apei cu 25-30% mai mică decât ceea ce era disponibil cu ani în urmă .”

Evaluarea se referă atât la elicopterele puse la dispoziție de Ministerul pentru Tranziția Ecologică, cât și la aeronavele închiriate separat de guvernele regionale. În cazul administrației centrale, elicopterele formează cea mai mare parte a resurselor aeriene oferite regiunilor pentru intervențiile la incendiile forestiere.

Din cele 56 de aeronave disponibile, majoritatea închiriate de la companii specializate, 31 sunt elicoptere, iar 25 sunt avioane. Dintre avioane, 11 sunt închiriate, în timp ce celelalte 14 aparțin Forțelor Aeriene. Reducerea capacității de intervenție este pusă pe seama mai multor cauze, de la fondurile insuficiente pentru închirierea celor mai performante elicoptere până la problemele de planificare semnalate de operatorii din sector.

Războiul din Ucraina și sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei au contribuit, de asemenea, la scoaterea din serviciu a modelului Kamov, considerat până acum una dintre cele mai eficiente aeronave pentru stingerea incendiilor.

Compania Timberline Helicopters a anunțat săptămâna trecută livrarea unui elicopter Black Hawk către Airworks Helicopters, companie cu sediul în Salamanca. Modelul este considerat un posibil înlocuitor pentru elicopterele rusești Kamov, deoarece poate transporta și lansa o cantitate mare de apă.

Potrivit Timberline, introducerea primului elicopter Black Hawk destinat stingerii incendiilor din Europa reprezintă rezultatul unui proces care a durat 18 luni și care a presupus colaborarea dintre cele două companii, îndeplinirea cerințelor administrative și respectarea normelor de autorizare. Aeronava nu rezolvă însă lipsa generală de elicoptere de mare capacitate din flota folosită de autoritățile spaniole.

Elicopterul rusesc Kamov putea arunca între 4.000 și 5.000 de litri de apă în timpul unei singure intervenții la un incendiu forestier. Datorită acestei capacități, aeronava era considerată una dintre cele mai performante din categoria sa și era utilizată până de curând de mai multe guverne europene.

Sancțiunile adoptate împotriva Rusiei nu împiedică doar cumpărarea unor asemenea elicoptere, ci și folosirea pieselor de schimb necesare reparațiilor și lucrărilor de întreținere. În aceste condiții, aeronavele au devenit aproape imposibil de utilizat pentru stingerea incendiilor în Europa începând de anul trecut.

Potrivit surselor din industrie, licitația pentru sezonul actual al incendiilor din Spania a fost încheiată, iar toate resursele solicitate de guvern au fost contractate. Elicopterele aflate acum la dispoziția autorităților nu ating însă performanțele modelelor Kamov care au fost retrase din serviciu.

Dintre cele trei categorii de elicoptere contractate și folosite în prezent în Spania, doar una poate lansa 4.500 de litri de apă. Ministerul menționează că „cel mai frecvent utilizat model este Kamov Ka-32A 11BC”.

Pentru completarea flotei de 31 de elicoptere, autoritățile mai utilizează 26 de aeronave din categoria Mike. Acestea pot transporta personal din cadrul Brigăzilor de Pompieri Forestieri și pot lansa o cantitate minimă de 1.200 de litri de apă.

Al treilea model este Lima. Patru astfel de elicoptere sunt operaționale, fiecare având capacitatea de a lansa mai puțin de 1.000 de litri de apă.

Diferențele dintre capacitățile acestor aeronave și cele ale elicopterelor Kamov determină companiile din sector să vorbească despre o pierdere de până la 30% a forței de intervenție.

Companiile spaniole care închiriază aeronave destinate stingerii incendiilor sunt recunoscute pe piața internațională. Creșterea riscului de incendii forestiere în state care în trecut se confruntau rar cu astfel de fenomene a dus însă la intensificarea concurenței pentru elicopterele și avioanele specializate. Surse din industrie susțin că lipsa aeronavelor de mare capacitate care să înlocuiască modelele Kamov este provocată atât de dificultăți administrative, cât și de costurile ridicate.

Aducerea în Spania a unui elicopter Chinook sau Black Hawk pentru intervenții la incendii presupune obținerea unui certificat de tip restricționat. Autorizarea trebuie acordată mai întâi de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, iar ulterior de Agenția Spaniolă pentru Siguranța Aviației, înainte ca elicopterul să poată ajunge și opera în Europa.

Procedura presupune cheltuieli pe care companiile au ezitat să le suporte în lipsa unor garanții că Ministerul va organiza licitații pentru asemenea aeronave speciale. Închirierea acestora poate costa de până la trei ori mai mult decât contractarea altor categorii de elicoptere.

„Nu există nicio opțiune economică rezonabilă pentru a le înlocui și, până când nu există un proiect din partea Ministerului, sau din partea comunităților autonome, sau din partea oricui îl contractează, care să garanteze că vor fi comandate chiar dacă costă de două sau trei ori mai mult, companiile nu le vor aduce ”, explică ei din sector.

Licitația pentru resursele aeriene folosite la stingerea incendiilor a fost organizată pentru o perioadă de trei sezoane. Spania se află acum în cel de-al doilea sezon acoperit de contractele respective, iar reprezentanții industriei se așteaptă ca Ministerul să contacteze companiile pentru modificarea condițiilor referitoare la numărul de ore de zbor.

Incendiile înregistrate în ultimele săptămâni au depășit estimările inițiale, însă până acum nu există indicii că autoritățile au început procedura pentru contractarea unor elicoptere mai costisitoare și cu o capacitate mai mare pentru sezonul viitor.

Specialiștii din domeniu susțin că pregătirile trebuie demarate cu aproximativ un an înainte pentru ca aeronavele să poată fi disponibile în anul următor. Kamov Ka-27 este un elicopter militar dezvoltat pentru Marina Sovietică. În 2024, modelul se afla în dotarea mai multor state, printre care Rusia, Ucraina, Vietnam, China, Coreea de Sud și India. Printre variantele sale se numără elicopterul de transport și asalt Ka-29, versiunea de export Ka-28 și modelul Ka-32, destinat utilizării civile.

Spania traversează în iulie 2026 o perioadă marcată de incendii forestiere extinse, pe fondul temperaturilor ridicate, al umidității scăzute și al rafalelor puternice de vânt.

Cel mai mare incendiu forestier din istoria recentă a țării a dus la evacuarea a peste 121.000 de persoane și a afectat deja mai mult de 152.600 de hectare de teren.

Propagarea rapidă a focului este favorizată de temperaturile care depășesc 30-40 de grade Celsius, de aerul foarte uscat și de intensificările violente ale vântului.