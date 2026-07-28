Politica

Ce s-ar fi întâmplat cu Viktor Ianukovici după plecarea din Ucraina. Ar trăi sub un alt nume la Soci

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Ce s-ar fi întâmplat cu Viktor Ianukovici după plecarea din Ucraina. Ar trăi sub un alt nume la SociViktor Yanukovych / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, ar locui în Soci sub o identitate diferită, iar familia sa ar fi acumulat în Rusia sute de hectare de teren și numeroase proprietăți imobiliare, potrivit unei investigații publicate de publicația ucraineană „Televiziunea Toronto” și preluate de DISINFO.

Ancheta susține că fostul lider ucrainean, înlăturat de la putere în 2014 și refugiat ulterior în Rusia, ar folosi documente emise pe numele Oleg Leonov. Informațiile, dacă se confirmă, oferă o nouă perspectivă asupra modului în care Ianukovici și apropiații săi și-ar fi reorganizat viața și averea după plecarea din Ucraina.

Identitate diferită și reședință la Soci

Potrivit investigației, Viktor Ianukovici ar locui în orașul Soci împreună cu partenera sa, Liubov Polejai. Jurnaliștii afirmă că fostul președinte ar utiliza identitatea „Oleg Leonov”, inclusiv în timpul unor deplasări în Abhazia.

Autorii anchetei spun că persoana care figurează în documente cu acest nume are aceeași dată de naștere ca Ianukovici. De asemenea, aceștia subliniază că numele de fată al mamei fostului lider ucrainean era Leonova, detaliu care, în opinia lor, ar putea explica alegerea noii identități.

Investigația vorbește despre proprietăți și active în Rusia

Materialul publicat de „Televiziunea Toronto” susține că membrii familiei lui Viktor Ianukovici au achiziționat în ultimii ani sute de hectare de teren și zeci de proprietăți imobiliare pe teritoriul Federației Ruse.

Soci

Soci / sursa foto: captură video

În plus, ancheta afirmă că rudele fostului președinte ar deține milioane de dolari în conturi bancare din Rusia. Investigația nu indică faptul că aceste informații au fost confirmate de autoritățile ruse sau de reprezentanții familiei Ianukovici.

Schimbări de nume în familia fostului lider ucrainean

Potrivit aceleiași investigații, fiul lui Viktor Ianukovici, Oleksandr, și familia acestuia ar locui în Rusia folosind numele Sokolov. Totodată, Liubov Polejai și-ar fi schimbat numele de familie în Sâdikova.

Până în prezent, persoanele vizate nu au comentat public informațiile prezentate în anchetă. Afirmațiile rămân cele formulate de autorii investigației și nu au fost confirmate independent.

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