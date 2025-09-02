International Ianukovici, fostul președinte al Ucrainei condamnat pentru trădare, declarație în sprijinul lui Putin







Fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, care a fugit în Rusia în 2014, în urma protestelor din Piața Maidan, îl susține pe președintele rus Vladimir Putin, împotriva țării sale, potrivit unor declarații publicate de agențiile de stat ruse RIA Novosti și TASS.

Ianukovici a susținut o intervenție video în sprijinul declarației președintelui rus Vladimir Putin, care a spus, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din China, că posibila intrare a Ucrainei în NATO a fost unul dintre principalele motive ale războiului ruso-ucrainean.

„Da, Vladimir Vladimirovici [Putin] are perfectă dreptate. Într-adevăr, am lucrat în mod intenționat pentru a apropia Ucraina de Uniunea Europeană. În cele din urmă, mi-am stabilit sarcina aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Un alt lucru este că partenerii UE s-au comportat uneori incorect în timpul negocierilor, ca să spun blând. Nu au arătat înțelegere a complexității situației economice din Ucraina.

O voi spune direct: au dat dovadă de aroganță. Dar eu am controlat acest proces - aderarea Ucrainei la UE - și l-am dus mai departe.

Dar am fost întotdeauna un adversar categoric și convins al aderării Ucrainei la NATO. Am înțeles întotdeauna clar și distinct că aceasta este o catastrofă pentru Ucraina. Acesta este un drum spre nicăieri. Acesta este un drum direct spre războiul civil”, a spus Ianukovici.

RIA Novosti susține că Ianukovici a vorbit cu jurnaliștii, notează Meduza, dar fără a preciza unde, când și în ce circumstanțe ar fi avut loc această conversație.

În același timp, în videoclipul publicat de agenție, fostul președinte al Ucrainei se uită direct în cameră și, probabil, citește textul de la un prompter și nu răspunde la întrebările jurnaliștilor. De asemenea, nu este clar când și unde a fost înregistrat videoclipul.

Agenția Bell and Agency notează că aceasta este prima declarație publică a lui Ianukovici în presa rusă din 2022. În martie 2022, agențiile de stat au distribuit apelul său scris către actualul președinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Scrisoarea era un apel adresat președintelui ucrainean de a se preda și de a nu rezista unei invazii rusești pe scară largă.

În iulie același an, agențiile de stat ruse au atras atenția asupra unui alt discurs al lui Ianukovici, în care le-a oferit cetățenilor ucraineni „să facă o alegere – să lupte «până la ultimul ucrainean» sau să încerce să păstreze ceea ce a mai rămas”.

După schimbarea puterii în Ucraina în 2014, Viktor Ianukovici a fugit în Rusia. Kremlinul a declarat că fostul președinte al Ucrainei a beneficiat de protecție de stat prin ordinul lui Vladimir Putin.

În Ucraina, Ianukovici a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru trădare și complicitate la purtarea unui război agresiv.

Fostul președinte a primit o altă pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru organizarea transferului ilegal de persoane peste graniță și incitare la dezertare.