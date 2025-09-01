International Summitul dictatorilor acuză Occidentul de „practici de intimidare”







Liderul comunist chinez Xi Jinping a criticat luni, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), la care a participat și Vladimir Putin, așa-numitele „practici de intimidare” ale statelor occidentale, potrivit Politico.

Declarațiile sale au fost interpretate ca o amenințare la adresa Statelor Unite și ca o reafirmare a sprijinului Chinei pentru Rusia în războiul din Ucraina.

Dictatorul comunist chinez spune că este necesară „respectarea echității și justiției” în relațiile internaționale, în condițiile în care el susține Rusia, țară agresoare în Ucraina.

În discursul său de la Tianjin, Xi Jinping a afirmat că statele participante trebuie să se opună „mentalității Războiului Rece, confruntărilor între blocuri și practicilor de intimidare”.

Summitul SCO, la care au luat parte aproximativ 20 de dictatori, lideri autoritari și satrapi comuniști, a oferit un cadru pentru reafirmarea ideii „politicilor multilateraliste” și pentru „promovarea unui sistem comercial echitabil”.

Xi a declarat că organizația, fondată în 2001 și extinsă între timp la 10 membri cu 16 observatori și parteneri, inclusiv dictaturi precum cele din Iran, Belarus și Myanmar, reprezintă o contrapondere la alianțele occidentale precum NATO.

Declarațiile sale vin într-un moment în care SUA impun tarife crescute Chinei și Indiei din cauza achizițiilor de petrol ieftin din Rusia, prin care contribuie la finanțarea războiului din Ucraina.

În urma discursului, liderii prezenți au reiterat angajamentul față de comerțul multilateral și au discutat despre modalități de a contracara „presiunile externe” care afectează statele membre.

Deși nu au fost anunțate sancțiuni sau planuri economice imediate, declarațiile lui Xi sunt văzute ca un semnal politic puternic și un mesaj clar pentru Washington.

Reacțiile din partea comunității internaționale au fost mixte. În timp ce aliații tradiționali ai SUA au menționat necesitatea respectării regulilor globale și a sancțiunilor împotriva Rusiei, liderii asiatici par să încerce să evite confruntările directe.

Analiștii economici notează că poziția Chinei ar putea influența piețele energetice și fluxurile comerciale globale, în contextul sancțiunilor și tensiunilor comerciale existente.

Critica lui Xi asupra așa-numitelor „practici de intimidare” are implicații majore pentru echilibrul de putere în Asia și pentru relațiile cu Occidentul. Summitul SCO subliniază rolul Chinei și al Rusiei ca actori principali în definirea politicilor regionale, inclusiv prin consolidarea parteneriatelor cu state precum India, Iran sau Belarus.

Pe termen lung, această poziționare poate influența atât comerțul global, cât și strategiile de securitate regională. Observatorii consideră că mesajul Chinei ar putea marca începutul unui climat mai competitiv între blocurile estice și occidentale, cu un accent puternic pe independența decizională.