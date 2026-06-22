Unul dintre cele mai tensionate meciuri din faza grupelor de la Cupa Mondială 2026 s-a consumat pe Los Angeles Stadium, unde Belgia și reprezentativa Iran au încheiat la egalitate, scor 0-0. Deși tabela a rămas intactă, partida din Grupa G a oferit un spectacol total, marcat de 20 de șuturi ale „Dracilor Roșii”, intervenții geniale ale ambilor portari, un gol anulat de VAR pentru asiatici și o eliminare directă în tabăra europeană.

Conform datelor oficiale FIFA.com, remiza lasă deschisă orice ecuație în grupă: ambele formații păstrează șanse matematice de calificare, dar riscă în egală măsură și eliminarea înaintea ultimei etape. Belgia a pierdut șansa de-și asigura calificarea.

Belgia a început în forță confruntarea, controlând autoritar mijlocul terenului prin Kevin De Bruyne și Youri Tielemans (aflat la selecția cu numărul 87). Lipsa de dinamică cauzată de absența lui Jérémy Doku s-a resimțit însă pe flancuri, forțându-i pe europeni să apeleze la șuturi de la distanță sau centrări previzibile pentru portarul Alireza Beiranvand.

Deși băieții lui Rudi Garcia au expediat nu mai puțin de 11 șuturi în primele 45 de miiute, cea mai mare ocazie a aparținut Iranului:

Minutul 25 / Gol anulat de VAR: Atmosfera de pe stadion a devenit asurzitoare când Mehdi Taremi a trimis mingea în plasa porții lui Courtois. Bucuria fanilor iranieni a fost însă curmată rapid; tehnologia video a confirmat că atacantul se afla în poziție de offside în momentul pasei.

Thibaut Courtois își arătase deja clasa în minutul 14, când a plonjat salvator pentru a respinge șutul trimis de Hossein Kanani dintr-un careu aglomerat. De cealaltă parte, Beiranvand a avut intervenții sigure la tentativele lui De Bruyne și Maxim De Cuyper, menținând un echilibru perfect la pauză.

Selecționerul Iranului, Amir Ghalenoei, a mutat ofensiv la pauză, introducându-l pe Alireza Jahanbakhsh pentru a bifa selecția istorică cu numărul 100 în tricoul „Team Melli”. Belgia a replicat în minutul 58 printr-o triplă schimbare, proaspăt intratul Dodi Lukebakio punând imediat presiune pe banda dreaptă.

Momentul de cotitură al partidei s-a petrecut însă în minutul 66:

Eliminare Nathan Ngoy (66'): Fundașul central belgian a comis o eroare gravă, ratând complet o pasă înapoi spre propriul portar. Mehdi Taremi a interceptat mingea și a scăpat singur spre poartă, fiind faultat din spate de Ngoy. Arbitrul nu a ezitat și i-a arătat direct cartonașul roșu apărătorului belgian.

Rămasă în 10 oameni, Belgia a fost nevoită să îl sacrifice pe Romelu Lukaku pentru a-l introduce pe fundașul Arthur Theate. Chiar și în inferioritate numerică, europenii au continuat să atace periculos pe final, însă Beiranvand s-a opus magistral în minutul 86 la șutul puternic tras de De Cuyper, scrie fifa.com.

Romelu Lukaku (atacant, Belgia): „Trebuie să analizăm ce a mers prost, pentru că am creat atât de multe ocazii fără să înscriem, iar asta este extrem de frustrant. Jucăm cu mult prea multă emoție în momentele cheie.”

Rudi Garcia (selecționer, Belgia): „Ne-a lipsit eficiența în fața porții. Mă așteptam la un astfel de joc, cu aproape 70% posesie, multe centrări și o mulțime de șuturi. Am cadrat execuțiile, dar nu am testat suficient portarul lor. Evident, faptul că am jucat în 10 oameni nu a ajutat deloc. [...] Știm exact de ce rezultat avem nevoie în meciul următor împotriva Noii Zeelande.”

Amir Ghalenoei (selecționer, RI Iran): „Cred că a fost un meci extrem de palpitant. Ambele echipe au meritat victoria; oricare dintre noi ar fi putut pleca cu cele trei puncte. Vreau să aduc mulțumiri sincere fiecărui jucător în parte, în special lui Ali Beiranvand.”

Distincția de „Superior Player of the Match” i-a revenit pe merit portarului iranian Alireza Beiranvand. Goalkeeperul în vârstă de 33 de ani, fost jucător în campionatul Belgiei la Antwerp, a demonstrat o siguranță de fier pe parcursul celor 90 de minute.

Beiranvand, faimos în istoria fotbalului pentru deținerea recordurilor mondiale de lungime la aruncarea cu mâna și la degajare (peste 78 de metri), a blocat nu mai puțin de 5 șuturi periculoase pe spațiul porții, neutralizând asaltul ofensiv gândit de Rudi Garcia.

În ultima etapă din Grupa G, Iranul va înfrunta reprezentativa Egiptului într-un duel decisiv pentru calificare, în timp ce Belgia este condamnată la victorie în fața Noii Zeelande.