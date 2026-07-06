Eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială a fost marcată de un moment care continuă să stârnească dezbateri. La scorul de 0-0, Selecao a primit un penalty care ar fi putut schimba cursul meciului cu Norvegia, însă mingea nu a fost preluată de Vinicius Junior, ci de Bruno Guimaraes, al cărui șut a fost apărat. După partidă, atacantul brazilian a explicat de ce a renunțat la executarea loviturii de la 11 metri.

În optimile de finală ale Cupei Mondiale, disputate la East Rutherford, în statul New Jersey, Brazilia a avut șansa de a deschide scorul împotriva Norvegiei. Bruno Guimaraes a executat însă penalty-ul acordat în prima repriză, iar portarul nordicilor a reușit să respingă mingea.

Norvegia s-a impus în cele din urmă cu 2-1 și a produs una dintre cele mai mari surprize ale turneului, eliminând de cinci ori campioana mondială.

După meci, Vinicius Junior a fost întrebat de ce nu și-a asumat executarea penalty-ului, în condițiile în care era principalul marcator al Braziliei la această Cupă Mondială, cu patru goluri.

„Antrenorul decide dinainte cine va executa lovitura. L-a ales pe Bruno. N-am fost niciodată orgolios, n-am vrut niciodată să fiu cel mai bun marcator al competiţiei şi de aceea Bruno a executat lovitura. El execută penalty-urile mai bine decât mine, şi de aceea antrenorul l-a ales”, a declarat Vinicius.

Atacantul a respins și criticile potrivit cărora ar fi evitat responsabilitatea într-un moment decisiv.

„Nu am fugit niciodată de responsabilităţi. Mulţi vor spune că nu am vrut, dar nu m-am ascuns niciodată. Execut loviturile de la 11 metri la Real atunci când antrenorul mă desemnează. Trebuie să ne pregătim mai bine pentru următoarea Cupă Mondială şi pentru următoarele meciuri”, a mai spus fotbalistul brazilian.

Decizia de a-l desemna pe Bruno Guimaraes executant a fost contestată de presa braziliană și de suporteri, criticile fiind îndreptate atât spre Vinicius, cât și spre selecționerul Carlo Ancelotti.

Tehnicianul italian a explicat însă că ordinea executanților fusese stabilită înaintea partidei, pe baza statisticilor fiecărui jucător la loviturile de pedeapsă.

Potrivit lui Ancelotti, primul executant era Neymar, urmat de Raphinha, Bruno Guimaraes și Gabriel Martinelli. În momentul acordării penalty-ului, Neymar și Raphinha nu se aflau pe teren, astfel că responsabilitatea i-a revenit lui Bruno Guimaraes.