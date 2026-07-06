Puțini și-ar fi imaginat un asemenea scenariu înainte de startul Cupei Mondiale. Brazilia, de cinci ori campioană mondială și una dintre marile favorite la trofeu, a fost eliminată încă din optimile de finală, iar învingătoarea, Norvegia, a declanșat o adevărată explozie de bucurie în întreaga țară.

Victoria cu 2-1, obținută grație dublei lui Erling Haaland, a adus prima calificare din istoria naționalei în sferturile de finală ale Campionatului Mondial și a transformat noaptea de duminică spre luni într-o sărbătoare națională.

Imediat după fluierul final, mii de suporteri au ieșit pe străzi pentru a celebra cea mai mare performanță din istoria fotbalului țării.

În jurul Palatului Regal din Oslo s-au adunat zeci de mii de oameni, iar postul public NRK estimează că numărul participanților la manifestațiile spontane a ajuns la aproximativ 100.000.

Sărbătoarea a continuat până în zori, în timp ce televiziunile au transmis în direct atmosfera din capitală.

World Cup 2026: Thousands take to the streets of Oslo to celebrate Norway's sensational win over Brazil Video: NRK https://t.co/SXXvyawoZz pic.twitter.com/rGllNqQVIr — Nordic News (@Nordic_News) July 5, 2026

Publicațiile din țară au tratat victoria ca pe un moment istoric.

Cotidianul VG, cel mai citit din Norvegia, a numit calificarea un „miracol”, iar unul dintre comentatori a mers și mai departe.

„Acum totul este posibil. Norvegia poate câștiga Cupa Mondială de fotbal. Repet: Norvegia poate câștiga Cupa Mondială de fotbal”, a scris acesta. Și Aftenposten a salutat performanța într-un mod spectaculos.

„Aleluia. Am scos Brazilia din joc”, a titrat publicația, care a descris parcursul echipei drept „o aventură care se îndreaptă cu pași mari spre stele”.

La rândul său, Dagbladet a remarcat că surpriza nu constă doar în eliminarea Braziliei, ci și în maniera în care s-a desfășurat meciul.

„Ceea ce nu se putea imagina s-a întâmplat. Nu doar că Norvegia a învins Brazilia, ci a dominat-o”, au scris jurnaliștii.

Printre cei care au coborât în stradă s-a aflat și prințul moștenitor Haakon.

Acesta s-a alăturat pentru câteva momente suporterilor care au recreat celebrul ritual „Ro”, devenit în ultimii ani simbolul echipei naționale. Fanii au imitat mișcarea vâslelor și au scandat în cor „ro”, cuvântul norvegian pentru „a vâsli”, unul dintre cele mai cunoscute cântece de încurajare ale selecționatei.

„Este incredibil! Nu aș fi crezut niciodată că este posibil”, au declarat mai mulți suporteri pentru televiziunea publică NRK.

În timp ce adversarii sărbătoreau, în tabăra Braziliei atmosfera a fost una apăsătoare. Cu ochii în lacrimi și consolat de colegi, Neymar a confirmat practic finalul carierei sale internaționale.

„Am încercat, am încercat. Acum s-a terminat. Aici am început, aici am terminat”, a spus atacantul după eliminare.

A debutat pentru naționala Braziliei chiar pe stadionul MetLife, în 2010, într-un meci amical cu Statele Unite, iar tot acolo și-a încheiat aventura în tricoul Selecao.

Intrat pe teren în minutul 67, când scorul era încă 0-0, Neymar nu a reușit să schimbe cursul partidei.

La doar câteva minute după intrarea sa, Erling Haaland a deschis scorul și a spulberat speranțele Braziliei. Starul brazilian a înscris doar în ultimul minut al prelungirilor, transformând un penalty care nu a mai putut evita eliminarea.

Accidentările repetate i-au afectat decisiv ultimul turneu final. Deși convocarea sa de către Carlo Ancelotti a fost primită cu entuziasm, Neymar nu a reușit să atingă forma fizică necesară și a avut un rol limitat la această Cupă Mondială.

Neymar își încheie cariera internațională după 130 de selecții, rămânând unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Braziliei.

Totuși, visul de a cuceri Cupa Mondială nu s-a împlinit niciodată. A fost semifinalist în 2014, fără să poată evolua din cauza accidentării suferite înaintea celebrului 1-7 cu Germania, iar în 2018 și 2022 s-a oprit în sferturile de finală.

După ediția din 2026, Neymar devine doar al doilea fotbalist brazilian, după Thiago Silva, care participă la patru Cupe Mondiale fără să ridice trofeul suprem.