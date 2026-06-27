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Calificare istorică la Cupa Mondială. Egiptul merge în 16-imi, după un meci dramatic cu Iranul

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Calificare istorică la Cupa Mondială. Egiptul merge în 16-imi, după un meci dramatic cu IranulCupa Mondiala. Sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Naționala Egiptului a obținut o calificare istorică în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputată împotriva Iranului. Rezultatul i-a asigurat echipei africane locul al doilea în Grupa G și prezența în fazele eliminatorii ale competiției.

De cealaltă parte, Iranul a încheiat grupa pe poziția a treia și va aștepta rezultatele din celelalte grupe pentru a afla dacă își continuă parcursul la Cupa Mondială.

Egiptul a deschis rapid scorul, Iranul a egalat după un penalty ratat

Egiptul a început perfect partida și a deschis scorul încă din minutul 5, prin Saber.

Iranul a avut șansa egalării câteva minute mai târziu, însă Taremi a ratat un penalty în minutul 11. Echipa asiatică a revenit totuși în joc, iar Rezaeian a restabilit egalitatea în minutul 14.

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Scorul de 1-1 s-a menținut până la final, deși ultimele minute au fost pline de tensiune.

VAR a anulat golul care putea schimba soarta calificării

În prelungirile partidei, Iranul a crezut că a dat lovitura. Khalilzadeh a înscris în minutul 90+3, însă reușita a fost anulată după analiza sistemului VAR, care a semnalat o poziție de ofsaid.

Decizia arbitrilor a păstrat egalitatea pe tabelă și a confirmat calificarea Egiptului în faza următoare a competiției.

Cum s-a încheiat Grupa G

Egiptul a acumulat cinci puncte în cele trei meciuri disputate, după victoria cu 3-1 în fața Noii Zeelande și remizele cu Belgia (1-1) și Iran (1-1). Acest bilanț i-a fost suficient pentru a ocupa locul al doilea și a obține calificarea în 16-imile de finală.

Iranul a încheiat grupa cu trei puncte, după remizele cu Belgia (0-0), Noua Zeelandă (2-2) și Egipt (1-1).

Cupa Mondială. Iranul așteaptă rezultatele din celelalte grupe

Clasată pe locul al treilea în Grupa G, reprezentativa Iranului nu este încă eliminată din competiție. Soarta echipei depinde de rezultatele înregistrate în celelalte grupe și de ierarhia formațiilor clasate pe locurile trei, criteriu care va stabili ultimele echipe calificate în 16-imile Cupei Mondiale.

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