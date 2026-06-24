Statele Unite au decis să relaxeze restricțiile impuse echipei naționale de fotbal a Iranului pe durata Cupei Mondiale 2026, permițând lotului să ajungă la Seattle cu două zile înaintea următorului meci. Anunțul a fost făcut marți de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA.

Decizia vine după ce oficialii iranieni au criticat condițiile logistice impuse echipei de la începutul turneului final și au reclamat faptul că jucătorii au fost lăsați să intre în Statele Unite cu doar o zi înaintea partidelor disputate la Los Angeles.

Potrivit autorităților americane, naționala Iranului a primit aprobarea de a intra în Statele Unite mai devreme pentru partida programată pe 27 iunie la Seattle.

„Pentru al treilea meci al echipei iraniene de la Seattle, pe 27 iunie, echipei i s-a permis să intre în Statele Unite cu două zile înainte de meci”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă.

Informația a fost confirmată și de reprezentanții selecționatei Iranului, care au anunțat că lotul va părăsi miercuri orașul mexican Tijuana, baza echipei pe durata competiției.

Decizia autorităților americane reprezintă o schimbare față de situația de la primele două meciuri ale Iranului, când echipa a fost nevoită să ajungă în Statele Unite cu doar o zi înaintea jocurilor disputate la Los Angeles.

Oficialii iranieni au susținut că programul impus a afectat pregătirea selecționatei și au protestat față de tratamentul aplicat delegației.

Prin noua măsură, „Team Melli” va beneficia de mai mult timp pentru acomodare și pregătire înaintea confruntării cu Egiptul.

Partida cu Egiptul este considerată crucială pentru șansele Iranului de a ajunge în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale. Selecționata pregătită de Amir Ghalenoei a obținut până acum două remize, inclusiv un rezultat de 0-0 împotriva Belgiei. După acel meci, selecționerul iranian a evidențiat dificultățile întâmpinate de echipă pe plan logistic.

„Două meciuri fără înfrângere în ciuda condițiilor logistice”, a declarat Amir Ghalenoei, felicitându-și jucătorii pentru rezultatele obținute.

Meciul cu Egiptul va decide dacă reprezentativa Iranului își va continua parcursul la Cupa Mondială 2026 sau va părăsi competiția încă din faza grupelor.