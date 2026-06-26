Turcia a învins SUA cu 3-2, dar degeaba. Recordurile meciului

Reprezentativa din Turcia și-a încheiat participarea la Cupa Mondială 2026 cu o victorie spectaculoasă, scor 3-2 în faţa Statelor Unite, graţie unui gol marcat în ultimul minut al prelungirilor, potrivit FIFA.

Deşi au pierdut, americanii şi-au păstrat primul loc în Grupa D şi se pregătesc pentru următoarea fază a competiției.

Disputat la SoFi Stadium din Inglewood, meciul a început fulminant pentru gazde. Auston Trusty a deschis scorul încă din minutul 3, SUA ajungând astfel la al șaptelea gol înscris la acest turneu final, egalând cel mai bun bilanţ ofensiv din istoria naţionalei înaintea fazelor eliminatorii.

Selecționata din Turcia a reacţionat rapid şi a egalat în minutul 10 prin Arda Güler, tânărul mijlocaş al lui Real Madrid, după o combinaţie cu Barış Alper Yılmaz. În minutul 31, Güler a fost din nou decisiv, contribuind decisiv la faza din care Orkun Kökçü a înscris pentru 2-1. Turcia a marcat astfel cu ambele şuturi expediate pe poartă în prima repriză.

Americanii au revenit puternic după pauză. Sebastian Berhalter a restabilit egalitatea în minutul 49, cu un şut puternic de la aproximativ 20 de metri. În minutul 58 a intrat Christian Pulisic, revenit după accidentarea la gambă suferită în meciul de debut cu Paraguay. Intrarea sa a fost întâmpinată cu aplauze puternice de public. Pulisic şi-a creat rapid două ocazii mari, însă portarul Uğurcan Çakır a deviat mingea în bară în minutul 63, iar Brenden Aaronson a ratat o oportunitate uriaşă.

Când partida părea îndreptată spre un rezultat de egalitate, Turcia a dat lovitura decisivă în minutul 90+8. Can Uzun a pătruns în careu şi i-a pasat lui Kaan Ayhan, care a înscris cu ultimul şut al meciului, stabilind scorul final: Turcia – SUA 3-2.

Deşi a pierdut, selecţionerul Mauricio Pochettino nu are motive de îngrijorare. Statele Unite şi-au asigurat deja primul loc în Grupa D după victoriile cu Paraguay şi Australia şi vor întâlni Bosnia şi Herţegovina în şaisprezecimile de finală, miercuri.

Succesul Turciei nu a schimbat situaţia din grupă, echipa fiind deja eliminată după primele două meciuri. Meciul a intrat însă în istoria competiţiei: golul lui Trusty a reprezentat al 173-lea gol marcat la această ediţie a Cupei Mondiale, depăşind recordul de goluri înregistrat la turneul din Qatar 2022, performanţă atinsă cu patru meciuri mai puţin.