Sport

SUA au învins Australia cu 2-0 și s-a calificat în optimi la Cupa Mondială

Comentează știrea
SUA au învins Australia cu 2-0 și s-a calificat în optimi la Cupa MondialăSUA fotbal / sursa foto: FB
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Echipa naţională a Statelor Unite ale Americii (SUA) a obținut o victorie clară, vineri seara, scor 2-0, împotriva selecționatei Australiei, în etapa a doua a grupei B de la Cupa Mondială, asigurându-și calificarea, potrivit FIFA.

SUA au ajuns la 2-0 încă din prima repriză, cu un autogol și un gol restabilit de VAR

Meciul disputat la Seattle a început cu o ocazie mare pentru reprezentativa din Australia, Mohamed Toure ratând din minutul 1.

Însă tot echipa din Australia a deschis scorul, însă în propriul poartă. Burgess a marcat un autogol în minutul 11, al șaptelea autogol de la acest turneu.

Americanii și-au dublat avantajul în minutul 21 prin Freeman. Golul a fost inițial anulat pentru ofsaid, însă intervenția sistemului VAR a confirmat reușita.

Canicula se intensifică în weekend. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade duminică
Canicula se intensifică în weekend. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade duminică
Istvan Kovacs arbitrează partida cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale
Istvan Kovacs arbitrează partida cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale

Echipa americană, calificată matematic în optimi

Deși reprezentativa Australiei a încercat să revină în partea secundă, cu o șansă importantă a lui Volpato în minutul 62, SUA a reușit să își apere avantajul până la final.

Cu această victorie, Statele Unite conduc grupa D cu 6 puncte și sunt matematic calificate în optimi.

Reprezentativa din Australia se află deocamdată pe poziția a doua, cu 3 puncte, după victoria cu 2-0 contra Turciei din prima partidă, iar acum este în desfășurare al doilea meci al grupei, dintre Paraguay și Turcia.

Selecționata din SUA va juca ultima partidă din grupa D de la Cupa Mondială contra reprezentativei din Turcia, care s-a calificat după ce a învins naționala României în meciul de baraj.

Echipele din meciul SUA-Australia

SUA: Freese - Freeman, Rean, C. Richards, A. Robinson (Trusty 81) - McKennie (G. Reyna 90+5), Adams, Tillman - Dest (Scally 81), Balogun (H. Wright 90+5), Pepi (S. Berhalter 74). Selecționer: Mauricio Pochettino

Australia: Beach - Italiano, Circati, Harry Souttar, Burgess (J. Geria 46), J. Bos - Leckie (Volpato 61), O'Neill, Okon (Irvine 78), Velupillay (Metcalfe 46) - M. Toure (Irankunda 46). Selecționer: Tony Popovic

Cartonaşe galbene: A. Robinson 56, Balogun 89, C. Richards 90+3 / J. Bos 16, Circati 32, Italiano 89, H. Souttar 89

Arbitru: Felix Zwayer (Germania)

Stiri calde

09:23 - Evaluarea Națională 2026. Luni, proba la Română. Regulile pentru broșură și ciorne

09:10 - Canicula se intensifică în weekend. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade duminică

08:59 - Trei rețete de înghețată pentru toate gusturile. Deliciile care îți vor face weekendul mai răcoros

08:51 - Istvan Kovacs arbitrează partida cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale

08:46 - Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

08:41 - PNL intră în linie dreaptă pentru Congres. Ilie Bolojan își depune candidatura, Adrian Veștea contestă procedura

HAI România!

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Terorism fără teroriști

Terorism fără teroriști

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Proiecte speciale