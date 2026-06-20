Echipa naţională a Statelor Unite ale Americii (SUA) a obținut o victorie clară, vineri seara, scor 2-0, împotriva selecționatei Australiei, în etapa a doua a grupei B de la Cupa Mondială, asigurându-și calificarea, potrivit FIFA.

Meciul disputat la Seattle a început cu o ocazie mare pentru reprezentativa din Australia, Mohamed Toure ratând din minutul 1.

Însă tot echipa din Australia a deschis scorul, însă în propriul poartă. Burgess a marcat un autogol în minutul 11, al șaptelea autogol de la acest turneu.

Americanii și-au dublat avantajul în minutul 21 prin Freeman. Golul a fost inițial anulat pentru ofsaid, însă intervenția sistemului VAR a confirmat reușita.

Deși reprezentativa Australiei a încercat să revină în partea secundă, cu o șansă importantă a lui Volpato în minutul 62, SUA a reușit să își apere avantajul până la final.

Cu această victorie, Statele Unite conduc grupa D cu 6 puncte și sunt matematic calificate în optimi.

Reprezentativa din Australia se află deocamdată pe poziția a doua, cu 3 puncte, după victoria cu 2-0 contra Turciei din prima partidă, iar acum este în desfășurare al doilea meci al grupei, dintre Paraguay și Turcia.

Selecționata din SUA va juca ultima partidă din grupa D de la Cupa Mondială contra reprezentativei din Turcia, care s-a calificat după ce a învins naționala României în meciul de baraj.

SUA: Freese - Freeman, Rean, C. Richards, A. Robinson (Trusty 81) - McKennie (G. Reyna 90+5), Adams, Tillman - Dest (Scally 81), Balogun (H. Wright 90+5), Pepi (S. Berhalter 74). Selecționer: Mauricio Pochettino

Australia: Beach - Italiano, Circati, Harry Souttar, Burgess (J. Geria 46), J. Bos - Leckie (Volpato 61), O'Neill, Okon (Irvine 78), Velupillay (Metcalfe 46) - M. Toure (Irankunda 46). Selecționer: Tony Popovic

Cartonaşe galbene: A. Robinson 56, Balogun 89, C. Richards 90+3 / J. Bos 16, Circati 32, Italiano 89, H. Souttar 89

Arbitru: Felix Zwayer (Germania)