Reprezentativa din Paraguay a obținut o victorie importantă, sâmbătă, la Santa Clara, scor 1-0 (1-0), împotriva selecționatei din Turcia, în etapa a doua a grupei D de la Cupa Mondială.

Galarza a deschis scorul în secunda 65, acesta fiind cel mai rapid gol înregistrat până acum la turneul final.

Din minutul 45+3, Paraguay a jucat în inferioritate numerică, după ce Miguel Almiron a primit cartonaș roșu pentru un gest nesportiv (și-a ținut mâna la gură în timpul unei discuții cu un adversar).

Reprezentativa din Turcia, echipă care s-a calificat la Cupa Mondială după ce a învins selecționata României în meciul de baraj, nu a reușit să înscrie pe tot parcursul partidei, în ciuda superiorității numerice.

Turcia: Cakir - Muldur, Demiral, Bardakci (Kokcu - 86), Kadioglu (Elmali - 71) - Yuksek (Uzun - 60), Calhanoglu - Akgun (Gul - 60), Guler, Yildiz - Akturkoglu (Ylmaz - 46). Selecționer: Vincenzo Montella

Paraguay: Gill - Caceres (Maidana - 81), G. Gomez (Velazquez - 67), Alderete, Alonso - D. Gomez, Cubas, Galarza, Almiron - Pitta (Bobadilla - 46), Enciso. Selecționer: (neprecizat)

Meciul a fost disputat pe stadionul Levi's din Santa Clara și a fost condus la centru de arbitrul salvadorian Ivan Barton.

În primul meci al grupei D, SUA a învins Australia cu scorul de 2-0 și este deja calificată în optimi.

Meciul disputat la Seattle a început cu o ocazie mare pentru reprezentativa din Australia, Mohamed Toure ratând din minutul 1. Tot echipa din Australia a deschis scorul, însă în propriul poartă. Burgess a marcat un autogol în minutul 11, al șaptelea autogol de la acest turneu.

Americanii și-au dublat avantajul în minutul 21 prin Freeman. Golul a fost inițial anulat pentru ofsaid, însă intervenția sistemului VAR a confirmat reușita.

SUA – 6 puncte

Australia și Paraguay – câte 3 puncte

Turcia – 0 puncte

În ultima etapă, pe 26 iunie, de la ora 05.00, se vor disputa partidele Paraguay - Australia și Turcia - SUA.