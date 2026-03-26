Turcia a câștigat a șasea partidă contra României. Istoricul partidelor a fost favorabil României

Tocmai s-a încheiat a 27- a partidă oficială dintre Turcia și România. Scorul a fost 1-o pentru Turcia, gol marcat în minutul 53 de către Ferdi Kadıoğlu

România și Turcia s-au întâlnit la fotbal de mai multe ori, prima întâlnie având loc cu mai bine de un secol în urmă. Astă seară, de la ora 19.00, România va disputa partida oficială cu numărul 770. România și Turcia s-au întâlnit de 26 ori până în prezent. Oficial, Turcia a susținut 639 partide oficiale. Observăm că au fost două perioade în care cele două formații nu s-au întâlnit, prima, de aproape trei decenii, 1929-1957 și a doua, mai scurtă, din 1988 până în 1994.

Primul meci oficial disputat între România și Turcia a avut loc pe 26 octombrie 1923, la Istanbul. La pauză, scorul a fost egal, 1-1. Scorul final a fost 2-2. Vorbim de un meci amical între cele două formații. Meciul s-a disputat pe stadionul de la Taksim. Pentru români, scorul a fost deschis de Gansl în minutul 2o. Turcii au revenit prin Zeki Riza și au egalat în minutul 28.

După pauză, Gansl înscrie în minutul 53 și aduce România în avantaj. Sabih Arca readuce egalitatea în minutul 73. Au mai fost jucate încă trei partide amicale, la 1 mai 1925, la București, o victorie cu 2-1 a turcilor, la 7 mai 1926, o victorie cu 3-1 a românilor la Istanbul și o victorie cu 4-2 a României, la Arad la 15 aprilie 1928.

În perioada 1958-1989, România și Turcia au disputat 16 partide. Au fost 8 partide amicale și 8 partide contând pentru competiții internaționale. Un meci a contat pentru preliminariile unui campionat european, 2 au fost în cadrul Cupei Balcanice și 5 au fost în preliminariile unor campionate mondiale. Au fost 9 victorii românești, 2 victorii ale turcilor și 5 remize.

La 19 martie 1975, la Istanbul, a avut loc un amical încheiat cu o remiză, 1-1. Cemil Turan a deschis scorul pentru turci în minutul 4 iar Mircea Lucescu revenind cu egalarea în minutul 7, acesta fiind și scorul final.

Meciul din 1995, de la Izmir s-a încheiat la egalitate, 1-1. În 2007, la București, România a câștigat cu 2-0. România a mai câștigat 2 partide în 2012, la Istanbul și în 2017, la Cluj. Turcia a câștigat 2 partide, în 2010 la Istanbul și în 2013, la București.

De remarcat faptul că în perioada august 2017-februarie 2019, Mircea Lucescu a fost antrenorul Naționalei Turciei. La Cluj, în noiembrie 2017, Mircea Lucescu a fost învins de români prin „dubla” lui Gicu Grzav, în minutele 41 și 68.

Așadar, din cele 27 partide disputate în 103 ani, România a câștigat 14 partide, Turcia a câștigat 6 partide și 7 partide s-au încheiat cu o remiză.

În concluzie, deși istoria fotbalistică a fost de partea noastră, în disputele bilaterale, Turcia a triumfat a șasea oară și va disputa finala play-off-ului pe 31 martie cu învingătoarea din partida Slovacia-Kossovo.