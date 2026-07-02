Belgia a reușit imposibilul într-o seară de coșmar transformată în extaz pur, eliminând Senegalul cu scorul de 3-2 după prelungiri, într-un meci de un dramatism rar văzut în istoria turneelor finale. O rețetă perfectă pentru succes.

Conduși cu 2-0 până în minutul 86, „diavolii roșii” au declanșat o ofensivă furioasă spre finalul timpului regulamentar, pentru ca Youri Tielemans să aducă lovitura de grație de la punctul cu var în minutul 120.

Această victorie de infarct trimite trupa lui Rudi Garcia în sferturile de finală ale Campionatului Mondial 2026, lăsând selecționata africană prăbușită pe gazon, victima propriilor erori de neiertat.

Contextul dinaintea meciului anunța o dispută tensionată, dar prima repriză a arătat o Belgie complet anemică, incapabilă să facă față intensității fizice impuse de „Leii din Teranga”. Cu Kevin De Bruyne într-o stare alarmantă, lent, deconectat și depășit la fiecare duel la mijlocul terenului, europenii au fost simpli spectatori.

Senegalul a controlat ritmul și a taxat lipsa de reacție a defensivei adverse. Habib Diarra a deschis balul în min. 24, provocând panică în tabăra lui Rudi Garcia.

La reluare, coșmarul belgian părea să devină definitiv. În minutul 51, Ismaïla Sarr a semnat o execuție de generic: control impecabil pe piept între Theate și Mechele, urmat de o torpilă de o putere rară care l-a lăsat fără replică pe Thibaut Courtois.

La 2-0, cu o Belgie prăbușită mental și cu De Bruyne schimbat înainte de împlinirea orei de joc, soarta optimii de finală părea pecetluită.

Răspunsul tactic al băncii tehnice belgiene a salvat meciul. Introducerea lui Romelu Lukaku la pauză și forcingul disperat din final au mutat centrul de greutate în careul african. În minutul 86, exact când fanii senegalezi declanșaseră sărbătoarea, Lukaku a reluat imparabil în plasă un centru ideal, reducând din handicap cu al 92-lea său gol la națională.

Ce a urmat a fost un colaps colectiv de manual pentru Senegal. Trei minute mai târziu, în minutul 89, portarul Mory Diaw a comis o gafă monumentală, ieșind total greșit pe o minge aeriană, eroare taxată nemilos de Youri Tielemans, care a împins mingea în poarta goală pentru un 2-2 ireal.

Prelungirile au stat sub semnul fricii, însă momentul-cheie s-a consumat în minutul 119. Tânăra speranță a Senegalului, Lamine Camara, intrat de pe bancă și deja avertizat cu un , a avut o intervenție complet necontrolată în careu asupra lui Tielemans. Penalty indiscutabil dictat de centralul Martinez după consultarea VAR.

Scor final, 3-2 pentru Belgia

Omul Meciului: Youri Tielemans. Mijlocașul lui Aston Villa a demonstrat un sânge rece de gheață. După ce a înscris golul de 2-2, a obținut lovitura de pedeapsă și tot el a transformat-o în minutul 120, trimițând mingea direct în vinclu, în ciuda protestelor grotești și a șicanelor reprobabile declanșate de jucătorii senegalezi pe teren.

Habib Diarra a deschis scorul pentru Senegal. El s-a pronunțat cu privire la înfrângerea dureroasă a echipei sale, citat de fifa.com:

„Suntem dezamăgiți. Am avut o primă repriză bună, dar nu a fost de ajuns. Un meci durează 90 de minute, iar noi suntem dărâmați. Este foarte greu. Nu știu ce să spun. Când ești pe teren, trebuie să dai totul, iar noi nu am făcut asta. Nu avem pe cine să învinuim în afară de noi înșine.”

Lukaku, care a dat semnalul revenirii Belgiei a oferit prima reacție după victoria uluitoare a echipei sale. „A fost intens, dar am dat totul. Am fost conduși, însă am dat dovadă de caracter. În astfel de meciuri, de asta este nevoie. Această echipă a Senegalului este una dintre cele mai bune de la turneu. Din punct de vedere tehnic, fizic și tactic, a fost extrem de greu. Dar când am mărit intensitatea pressingului și am fost acolo la a minge, spiritul nostru de echipă a ieșit la suprafață și am câștigat meciul.”

Pentru Belgia, acest scor final de 3-2 înseamnă o calificare miraculoasă care maschează, temporar, problemele tactice severe din defensivă și forma slabă a liderilor săi spirituali. În sferturi, elevii lui Rudi Garcia vor trebui să arate cu totul altceva dacă vor să spere la semifinale.

De cealaltă parte, Senegalul părăsește competiția cu un gust extrem de amar. „Leii din Teranga” au demonstrat că au forța de a domina o forță a Europei, însă lipsa de maturitate în gestionarea finalurilor de meci și erorile individuale de amatori i-au condamnat la eliminare într-un moment în care sferturile erau deja securizate.