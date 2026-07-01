Tarabele din piețe sunt pline în această perioadă de castraveți românești, iar prețul acestor legume a scăzut semnificativ în ultimele două săptămâni. Printre cele mai simple și apreciate rețete de vară se numără salata de castraveți cu mărar și usturoi, un preparat care se face în doar câteva minute și poate fi servit atât ca garnitură, cât și ca fel principal, alături de o felie de pâine proaspătă.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

1 kg de castraveți românești;

3-4 căței de usturoi;

o legătură generoasă de mărar proaspăt;

2 linguri de ulei;

o lingură de oțet sau zeama de la o jumătate de lămâie;

sare, după gust;

piper proaspăt măcinat.

Castraveții se spală bine și se pot curăța parțial de coajă, dacă sunt mai maturi. Se taie în felii subțiri sau rondele și se presară cu puțină sare. Se lasă aproximativ 10-15 minute într-o sită, pentru a elimina excesul de apă, apoi se scurg ușor.

Între timp, usturoiul se zdrobește și se amestecă împreună cu uleiul, oțetul sau zeama de lămâie.

Mărarul se toacă fin și se încorporează în sos, după care se adaugă castraveții bine scurși. Totul se amestecă ușor, astfel încât fiecare felie de castravete să fie acoperită uniform de dressing.

La final, salata se asezonează cu piper și, dacă mai este nevoie, cu puțină sare.

Pentru un gust mai intens, salata poate fi lăsată la frigider 20-30 de minute înainte de servire. În acest timp, castraveții absorb aromele de usturoi și mărar, iar preparatul devine și mai răcoritor.

Servită alături de fripturi la grătar, cartofi natur, pește sau pur și simplu cu pâine de casă, salata de castraveți cu mărar și usturoi este una dintre cele mai iubite rețete ale verii.