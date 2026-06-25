Când temperaturile urcă peste limita confortului, mesele ușoare și răcoritoare devin alegerea ideală. Bucătăria grecească este renumită pentru preparatele simple, bazate pe ingrediente proaspete, legume coapte în soare, brânzeturi aromate și ulei de măsline de calitate. Aceste salate nu sunt doar gustoase, ci și hrănitoare, perfecte pentru prânz sau cină în zilele caniculare.

Ingrediente (4 porții)

4 roșii mari, bine coapte

1 castravete mare

1 ceapă roșie

1 ardei verde

200 g brânză feta

100 g măsline Kalamata

4 linguri ulei de măsline extravirgin

1 linguriță oregano uscat

sare după gust

Spălați bine legumele. Tăiați roșiile în bucăți generoase, castravetele în rondele groase, iar ceapa și ardeiul în felii subțiri. Puneți toate ingredientele într-un bol încăpător și adăugați măslinele.

Așezați deasupra o bucată mare de feta sau tăiați-o în cuburi. Stropiți cu ulei de măsline, presărați oregano și adăugați foarte puțină sare, deoarece feta și măslinele sunt deja sărate. Serviți imediat, alături de pâine proaspătă sau prăjită.

Ingrediente (4 porții)

600 g pepene verde fără semințe

150 g brânză feta

1 castravete mic

frunze de mentă proaspătă

2 linguri ulei de măsline extravirgin

sucul de la jumătate de lămâie

piper proaspăt măcinat

Tăiați pepenele verde în cuburi potrivite și puneți-l într-un bol mare. Adăugați castravetele tăiat în felii subțiri și feta sfărâmată grosier.

Pregătiți un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie. Turnați-l peste salată și amestecați delicat.

La final, adăugați frunzele de mentă rupte cu mâna și puțin piper proaspăt măcinat.

Ingrediente (4 porții)

400 g năut fiert

2 roșii mari

1 castravete

1 ardei roșu

100 g măsline Kalamata

100 g feta

3 linguri ulei de măsline extravirgin

sucul de la o jumătate de lămâie

1 linguriță oregano

pătrunjel proaspăt

sare și piper după gust

Scurgeți și clătiți năutul dacă folosiți varianta la conservă. Tăiați roșiile, castravetele și ardeiul în cuburi potrivite și puneți-le într-un bol.

Adăugați năutul, măslinele și feta sfărâmată. Într-un vas separat, amestecați uleiul de măsline, sucul de lămâie, oregano, sare și piper.

Turnați dressingul peste ingrediente și amestecați ușor. Presărați pătrunjel proaspăt tocat și lăsați salata să stea 10 minute înainte de servire pentru ca aromele să se combine.