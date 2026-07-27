Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat, în perioada 20-26 iulie, aproximativ 200 de amenzi, în valoare totală de peste un milion de lei, în urma controalelor desfășurate la operatorii economici din stațiunile de pe litoral. Activitatea a opt dintre aceștia a fost oprită temporar, după ce inspectorii au găsit produse expirate, condiții necorespunzătoare de depozitare, piscine neîntreținute și jucării considerate periculoase.

Comisarii ANPC care fac parte din colectivul temporar pentru protecția consumatorilor „A.N.P.C. Estival 2026” au verificat, săptămâna trecută, operatorii economici care își desfășoară activitatea în stațiunile de pe litoral.

În urma controalelor, inspectorii au aplicat aproximativ 200 de amenzi contravenționale, a căror valoare a depășit un milion de lei. Au mai fost date 94 de avertismente pentru neregulile identificate.

ANPC a dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse în valoare de peste 21.000 de lei. În cazul a opt operatori economici, comisarii au decis oprirea temporară a prestării serviciilor, măsura urmând să rămână în vigoare până la remedierea deficiențelor constatate în timpul verificărilor.

Printre problemele descoperite s-au numărat desfășurarea activităților în spații care nu erau autorizate și lipsa unor informații obligatorii privind produsele comercializate. Inspectorii au constatat deficiențe în etichetarea și prezentarea produselor textile și a articolelor de încălțăminte. În cazul unor jucării, informațiile înscrise pe ambalaj nu erau traduse în limba română.

Comisarii au identificat și jucării considerate periculoase, printre care produse de tip laser și slime.

În unitățile de cazare au fost găsite probleme privind informarea turiștilor. Unele societăți nu prezentau în mod corect, complet și precis datele referitoare la serviciile oferite, facilitățile disponibile, tarifele practicate sau informațiile utile pentru persoanele cazate. Nereguli au fost descoperite și în cazul activităților desfășurate pe plajele turistice, unde nu erau respectate toate măsurile specifice de funcționare.

Inspectorii ANPC au constatat că mai multe piscine nu erau întreținute în condiții corespunzătoare. În unele situații lipseau informațiile referitoare la temperatura apei, nivelul pH-ului și adâncimea bazinului. De asemenea, comisarii au găsit piscine fără pediluviu, dispozitivul destinat igienizării picioarelor înainte de intrarea în apă.

În zonele verificate au mai fost descoperite spații neigienizate, precum și șezlonguri deteriorate sau întreținute necorespunzător.

O parte importantă a abaterilor a fost identificată în unitățile de alimentație publică. Comisarii au constatat că unele preparate calde nu erau păstrate la temperaturile corespunzătoare. În alte cazuri, pentru pregătirea alimentelor era utilizat ulei cu un grad avansat de degradare termică.

În timpul controalelor au fost găsite și produse alimentare a căror dată-limită de consum era depășită.

Alte alimente nu erau depozitate în condițiile și la temperaturile recomandate de producători, iar unele materii prime nu aveau elemente de identificare și caracterizare.

Inspectorii au mai constatat că starea termică a unor produse fusese modificată.

Printre deficiențele identificate s-a numărat și utilizarea unor agregate frigorifice neconforme sau neigienizate.

Unele echipamente frigorifice prezentau depuneri grosiere de gheață, urme de rugină și impurități, condiții care nu respectau cerințele privind păstrarea în siguranță a produselor alimentare.

Controalele au fost desfășurate în stațiunile de pe litoral în intervalul 20-26 iulie, în cadrul acțiunilor derulate de ANPC pentru verificarea modului în care sunt respectate drepturile consumatorilor în sezonul estival.