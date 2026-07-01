Social

Atenție la cumpărăturile de vară. Inspectorii ANPC au găsit carne și lactate depozitate la temperaturi ridicate

Comentează știrea
Atenție la cumpărăturile de vară. Inspectorii ANPC au găsit carne și lactate depozitate la temperaturi ridicateproduse expirate. Sursa foto; Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat sancțiuni în valoare de peste un milion de lei în urma unei ample acțiuni de control desfășurate la nivel național, care a vizat modul de comercializare a produselor de origine animală. Inspectorii au descoperit numeroase nereguli, de la depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare până la lipsa informațiilor obligatorii de pe ambalaje.

Ce riscuri ascund cumpărăturile pe caniculă. Descoperirile făcute de inspectorii ANPC

Potrivit ANPC, verificările s-au concentrat asupra operatorilor economici care comercializează produse specifice unor zone geografice cunoscute pentru tradiția în domeniul agroalimentar.

„Rezultatele prezentate în continuare vizează doar operatorii economici care comercializează produse specifice unor zone geografice recunoscute la nivel naţional pentru tradiţia şi particularităţile lor în domeniul producţiei agroalimentare”, au transmis reprezentanții instituției.

produse expirate

produse expirate. Sursa foto: Facebook

Sute de amenzi

În urma controalelor, comisarii au aplicat 263 de amenzi contravenționale, cu o valoare totală de peste un milion de lei. Totodată, au dispus retragerea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 118.000 de lei și au suspendat temporar activitatea a doi operatori economici până la remedierea deficiențelor constatate.

Printre cele mai grave abateri identificate se numără inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la proveniența geografică a produselor, nerespectarea condițiilor și temperaturilor recomandate de producători pentru depozitarea produselor lactate, din carne și a ouălor, precum și comercializarea unor produse fără elemente de identificare și caracterizare.

Pericol pe timp de caniculă. Ce trebuie să știe consumatorii

Inspectorii au mai constatat utilizarea unor mențiuni care puteau crea consumatorilor așteptări nejustificate privind calitatea produselor sau modul în care acestea au fost procesate.

De asemenea, verificările au scos la iveală diferențe între denumirea produselor afișată în spațiile de comercializare și cea din documentele de proveniență, precum și folosirea unor ambalaje neconforme, neetanșe, care nu conțineau informațiile obligatorii privind originea produselor, specia, data-limită de consum sau cantitatea netă.

ANPC arată că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, pentru a verifica respectarea normelor privind siguranța alimentară și informarea corectă a consumatorilor.

Stiri calde

23:56 - Opulență și țărănie la Washington. Cum fac americanii "mișto" de ambasadorul Andrei Muraru
23:49 - Constituția de la 1866, piatra unghiulară a constituționalismului românesc
23:42 - Cerere în căsătorie pe unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din lume. Aventura celor doi s-a încheiat la poliție
23:34 - Decizie strategică la Kiev. Ucraina începe exportul de tehnologie militară și drone către țările partenere
23:25 - Prețul aurului își revine parțial după cel mai dureros trimestru din ultimii 13 ani. Ce urmează pentru metalul prețios
23:14 - Ce s-a ales de Dacia Lăstun, cel mai controversat experiment auto din istoria României
23:06 - Un bucureștean de 40 de ani, salvat de jandarmi după ce ar fi încercat să se arunce de pe podul Basarab
23:00 - Ministrul de Externe al Canadei, Anita Anand, vine în România. Care e tema vizitei

HAI România!

Victor Ciutacu arată vinovații pentru azilele groazei din Bihor. Rolul jucat de Ilie Bolojan

Victor Ciutacu arată vinovații pentru azilele groazei din Bihor. Rolul jucat de Ilie Bolojan

Lucian Duță, despre scandalul azilelor de la Bihor. „Un circ pe care l-am mai văzut. Rămâne tragedia acelor 400 de oameni

Lucian Duță, despre scandalul azilelor de la Bihor. „Un circ pe care l-am mai văzut. Rămâne tragedia acelor 400 de oa...

România, un azil la nivel național

România, un azil la nivel național

Proiecte speciale