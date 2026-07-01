Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat sancțiuni în valoare de peste un milion de lei în urma unei ample acțiuni de control desfășurate la nivel național, care a vizat modul de comercializare a produselor de origine animală. Inspectorii au descoperit numeroase nereguli, de la depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare până la lipsa informațiilor obligatorii de pe ambalaje.

Potrivit ANPC, verificările s-au concentrat asupra operatorilor economici care comercializează produse specifice unor zone geografice cunoscute pentru tradiția în domeniul agroalimentar.

„Rezultatele prezentate în continuare vizează doar operatorii economici care comercializează produse specifice unor zone geografice recunoscute la nivel naţional pentru tradiţia şi particularităţile lor în domeniul producţiei agroalimentare”, au transmis reprezentanții instituției.

În urma controalelor, comisarii au aplicat 263 de amenzi contravenționale, cu o valoare totală de peste un milion de lei. Totodată, au dispus retragerea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 118.000 de lei și au suspendat temporar activitatea a doi operatori economici până la remedierea deficiențelor constatate.

Printre cele mai grave abateri identificate se numără inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la proveniența geografică a produselor, nerespectarea condițiilor și temperaturilor recomandate de producători pentru depozitarea produselor lactate, din carne și a ouălor, precum și comercializarea unor produse fără elemente de identificare și caracterizare.

Inspectorii au mai constatat utilizarea unor mențiuni care puteau crea consumatorilor așteptări nejustificate privind calitatea produselor sau modul în care acestea au fost procesate.

De asemenea, verificările au scos la iveală diferențe între denumirea produselor afișată în spațiile de comercializare și cea din documentele de proveniență, precum și folosirea unor ambalaje neconforme, neetanșe, care nu conțineau informațiile obligatorii privind originea produselor, specia, data-limită de consum sau cantitatea netă.

ANPC arată că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, pentru a verifica respectarea normelor privind siguranța alimentară și informarea corectă a consumatorilor.