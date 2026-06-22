Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a reluat demersurile oficiale pentru a introduce o nouă meserie în Clasificarea Ocupațiilor din România. Este vorba despre recunoașterea legală a celor care ne aduc zilnic mâncarea acasă sau la birou, o activitate care până acum era asimilată altor domenii conexe.

Reprezentanții instituției de control au explicat că această inițiativă face parte dintr-o strategie mai amplă care vizează direct siguranța populației și adaptarea legislației la realitățile economice actuale. Dialogul dintre autorități a fost reluat pentru a definitiva corect procedurile administrative.

„Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) continuă demersurile instituţionale menite să asigure reglementarea şi recunoaşterea corespunzătoare a activităţilor cu impact direct asupra siguranţei şi protecţiei consumatorilor. În continuarea dialogului interinstituţional şi a schimbului de expertiză, desfăşurate cu instituţia responsabilă de administrarea şi actualizarea COR, ANPC a retransmis documentaţia necesară pentru introducerea ocupaţiei de „Livrator de hrană” în Clasificarea Ocupaţiilor din România”, se menţionează în comunicat.

Conform datelor furnizate de ANPC, oficializarea acestei meserii este absolut obligatorie în contextul actual. Manipularea alimentelor și transportul produselor destinate consumului uman nu se pot realiza în aceleași condiții precum distribuirea unor colete standard sau a unor obiecte neperisabile.

Din acest motiv, inspectorii consideră că reglementarea distinctă va ajuta la o mai bună monitorizare a standardelor de calitate din piață și va impune reguli clare pentru firmele de profil.

„Spre deosebire de ocupaţia de „Curier”, ocupaţia de „Livrator de hrană” are ca obiect principal transportul şi livrarea produselor alimentare, inclusiv a celor perisabile, activitate care implică respectarea unor cerinţe specifice privind: curs de igienă alimentară; prevenirea contaminării produselor; menţinerea condiţiilor adecvate de transport”, se precizează în comunicat.

Prin implementarea acestui proiect de actualizare a nomenclatorului de meserii, autoritatea publică dorește să pună ordine într-un sector economic aflat într-o expansiune continuă. Măsura va obliga companiile care gestionează aplicații și servicii de livrare să își asume o responsabilitate juridică și operațională mult mai mare în raport cu clienții finali.

Obiectivul principal al acestor modificări rămâne consolidarea unui cadru legal solid, capabil să prevină incidentele de natură medicală sau igienico-sanitară și să ofere consumatorilor români garanția că produsele comandate ajung la destinație în condiții de maximă siguranță.