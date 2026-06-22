Situația e foarte tensionată în peninsula Crimeea, regiune controlată de Moscova. Autorităţile ruse de ocupaţie au luat o decizie radicală la începutul acestei săptămâni, hotărând anularea tuturor taberelor de vară, precum şi a celorlalte activităţi de agrement destinate copiilor. Măsura extremă va rămâne în vigoare până în luna septembrie, fiind justificată oficial prin îngrijorările majore legate de securitatea din zonă, conform EFE.

Decizia de a suspenda activitățile estivale a fost comunicată direct de liderul instalat de Moscova în peninsulă.

„În Republica Crimeea, de la ora 11:00 (ora Moscovei) pe 22 iunie până la 1 septembrie 2026, rezervările, admiterile şi cazarea copiilor la facilităţile de agrement situate în republică sunt suspendate”, a anunţat guvernatorul regional, Serghei Aksionov, prin intermediul canalului său de Telegram.

Pe lângă închiderea unităților de cazare pentru cei mici, liderul regional a ținut să precizeze că participarea la alte evenimente turistice şi de altă natură este, de asemenea, anulată. Serghei Aksionov a transmis și un mesaj către populație, încercând să tempereze nemulțumirile provocate de această decizie chiar în mijlocul sezonului estival.

„Vă cer înţelegerea cu privire la aceste restricţii. În situaţia actuală, aceste măsuri sunt necesare pentru a asigura siguranţa publică”, a declarat oficialul, explicând raţiunea din spatele măsurii.

Această hotărâre drastică vine în contextul în care Crimeea a devenit, în ultimele săptămâni, ținta predilectă a atacurilor masive cu drone lansate de armata ucraineană. Aceste lovituri au devastat în mod sistematic reţeaua logistică a regiunii, provocând penurii severe. Peninsula se confruntă deja cu o criză acută de benzină, exact în perioada în care fluxul de turiști ar fi trebuit să fie la nivelul maxim.

Ofensivele recente au vizat cu precădere căile de transport. Numeroase poduri care asigură legătura dintre nordul Crimeii şi teritoriile ucrainene aflate sub ocupaţie rusă au fost grav avariate. De asemenea, un incident feroviar recent a agravat starea de spirit din zonă, după ce un tren de pasageri a fost atacat, eveniment soldat cu decesul unui membru al echipajului.

Duminica trecută a adus un nou val de violențe. Patru persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 28 au fost rănite în urma unui atac ce a vizat Peninsula Kerci. Aceasta este cea mai estică zonă a teritoriului, o locație strategică unde se află celebrul pod de 18 kilometri ce conectează peninsula direct de Federația Rusă. Surse din mediul online, în special de pe canalele de Telegram, au raportat că dronele au lovit o rafinărie localizată în port, declanșând un incendiu de proporții. Totodată, resturi provenite de la dronele interceptate au căzut peste mai multe clădiri de locuințe.

Criza din peninsulă a atras atenția imediată a liderilor de la Moscova. Reprezentanții executivului rus au oferit primele explicații cu privire la măsurile luate pentru gestionarea problemelor de aprovizionare.

Kremlinul a declarat luni că se desfăşoară o muncă intensă pentru a încerca să se minimizeze consecinţele negative ale întreruperii furnizării de combustibil în Crimeea, în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra peninsulei Mării Negre.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, de asemenea, că există un mecanism de coordonare între guvern şi companiile petroliere în ceea ce priveşte preţurile combustibililor la nivel naţional şi că se iau toate măsurile necesare.

Cu toate acestea, explicațiile oficiale au lăsat multe întrebări fără răspuns. Fiind presat de întrebările jurnaliștilor, purtătorul de cuvânt nu a reușit să ofere detalii clare despre planul concret prin care se va asigura combustibilul pentru cetățenii de rând. Situația este cu atât mai complicată cu cât populația civilă trebuie să îndure și pene majore de curent electric.

În acest moment, autoritățile au impus restricții dure privind vânzarea de carburant. Până la noi dispoziții, doar agenţiile care garantează siguranţa populaţiei şi cele care sunt responsabile de funcţionarea serviciilor de bază vor avea voie să cumpere benzină în Crimeea. În fața acestei realități economice și militare, Kremlinul a ales să califice acțiunile armatei ucrainene drept barbare.