Afacerea din umbra pelerinajelor la Muntele Athos. Românii, principalii clienți

Pelerinii români sunt indicați drept principalii clienți ai unor intermediari care ar controla servicii nedeclarate de transport, cazare și ghidaj la Muntele Athos, potrivit unei investigații publicate de platforma grecească Voicenews. Jurnaliștii eleni susțin că grupurile organizate ajung să plătească până la 700 de euro de persoană pentru pachete de patru zile, deși permisul oficial de intrare costă 25 de euro, potrivit voicenews.gr.

Publicația descrie dezvoltarea unei piețe paralele în jurul pelerinajelor, pe fondul creșterii numărului de vizitatori străini și al dificultăților întâmpinate de credincioșii care încearcă să obțină individual permisul de acces și cazarea în așezămintele monahale. În centrul acuzațiilor se află intermediari care ar opera fără forme legale și care ar rezerva în avans un număr mare de locuri, pentru a le include ulterior în pachete turistice mult mai scumpe.

Investigația arată că românii au devenit unul dintre cele mai numeroase grupuri de pelerini străini care ajung în Peninsula Athonită. Fenomenul s-ar fi accentuat după restrângerea călătoriilor religioase către Țara Sfântă, în contextul războiului. O parte dintre credincioșii care mergeau în mod tradițional în Israel și-ar fi îndreptat atenția către Muntele Athos.

În 2025, ruta maritimă către comunitatea monahală a înregistrat aproximativ 352.000 de călătorii ale pasagerilor. Alte date din presa greacă indică aproximativ 178.000 de pelerini unici, dintre care în jur de 70.000 ar fi fost români. Românii au ajuns astfel cea mai numeroasă categorie de vizitatori străini.

Potrivit publicației grecești, afluxul ridicat le-a permis intermediarilor să transforme pelerinajele într-o activitate organizată după un model apropiat de cel al turismului de masă. Vizitatorii ar fi aduși în grupuri, în baza unor pachete care includ formalitățile de acces, transportul, ghidajul și opririle în anumite așezăminte.

Pentru intrarea pe Muntele Athos, pelerinii trebuie să obțină un permis special, cunoscut sub denumirea de diamonitirion. Documentul este eliberat prin Biroul pentru Pelerini și trebuie ridicat personal, pe baza unui pașaport sau a unei cărți de identitate.

Taxa oficială indicată în material este de 25 de euro. În schimb, intermediarii ar încasa până la 700 de euro de persoană pentru un pachet de patru zile. Diferența ar fi justificată prin organizarea deplasării, obținerea rezervărilor, ghidaj și transportul în interiorul peninsulei.

Jurnaliștii greci susțin că rezervarea unui număr mare de locuri de către asemenea grupuri îi dezavantajează pe pelerinii care încearcă să-și organizeze singuri călătoria.

Aceștia ar putea constata că nu mai există locuri disponibile în chilii, schituri sau mănăstiri, deși o parte dintre rezervări sunt controlate de intermediari și revândute ulterior în cadrul pachetelor.

Conform calculelor prezentate de Voicenews, în cele aproximativ opt luni cu activitate intensă ar intra zilnic, prin procedurile oficiale, în jur de 700 de pelerini. Publicația estimează că rețelele de ghizi și intermediari ar putea obține un profit cumulat de până la 140.000 de euro pe zi.

Sumele nu sunt confirmate prin date financiare oficiale, ci reprezintă estimări prezentate în investigația presei grecești. Jurnaliștii susțin că o mare parte a banilor ar circula în numerar și nu ar fi declarată fiscal. În acest sistem ar fi implicate servicii de ghidaj, transport, cazare și comercializare a obiectelor religioase.

Investigația descrie și presupuse plăți neoficiale făcute pentru obținerea permiselor necesare intrării în Peninsula Athonită. Intermediarii ar achita între 50 și 100 de euro pentru fiecare document, astfel încât membrii grupurilor organizate să poată primi acces chiar și în perioadele cu cerere ridicată. Publicația nu prezintă însă în material hotărâri definitive sau concluzii oficiale care să confirme existența unui sistem generalizat de mituire.

Muntele Athos aplică limite privind numărul vizitatorilor, tocmai pentru protejarea vieții monahale și evitarea aglomerării așezămintelor. Creșterea numărului de pelerini a determinat comunitatea athonită să adopte noi restricții de acces începând din 2025.

O altă acuzație privește transportul în interiorul comunității monahale. Potrivit investigației, unele vehicule aflate la dispoziția mănăstirilor ar fi folosite în cadrul unor servicii de transport organizate fără forme legale. Anumiți călugări și persoane din afara comunității ar fi implicați în închirierea mașinilor către grupurile de vizitatori. Pentru utilizarea unui vehicul s-ar percepe până la 300 de euro pe zi.

Serviciile ar funcționa după principiul unei firme de închirieri auto, deși activitatea nu ar fi autorizată și fiscalizată corespunzător, susține publicația grecească.

Investigația ridică semne de întrebare și asupra provenienței unor suveniruri și obiecte bisericești comercializate în magazinele chiliilor și mănăstirilor. O parte dintre acestea ar fi importate din China, inclusiv prin intermediul unor platforme de comerț online. Produsele ar fi prezentate ulterior pelerinilor drept obiecte autentice, lucrate manual la Muntele Athos.

Vizitatorii ar plăti astfel prețuri mai mari, convinși că achiziționează obiecte realizate de călugări sau în atelierele comunității monahale. Publicația vorbește despre icoane, cruci, brățări și alte articole religioase a căror origine reală nu ar fi comunicată cumpărătorilor.

Voicenews susține că verificările îl vizează și pe șeful Biroului pentru Pelerini din Ouranoupoli, identificat în material drept Vasilis G. Acesta este acuzat de publicație că ar fi speculat limitele stabilite pentru găzduirea vizitatorilor străini în mănăstiri, chilii și schituri.

În momentul în care cotele erau depășite, unii pelerini ar fi rămas fără posibilitatea de a intra sau de a continua călătoria conform programului stabilit. Persoanele blocate ar fi fost îndrumate către anumite pensiuni private din Ouranoupoli, unde o noapte de cazare ar fi costat aproximativ 100 de euro.

Pelerinii ar fi fost direcționați și către anumite restaurante, iar intermediarii ar fi încasat comisioane pentru clienții trimiși către afacerile respective.

Materialul nu include o hotărâre judecătorească definitivă privind persoanele menționate, iar acuzațiile prezentate trebuie analizate în cadrul eventualelor proceduri desfășurate de autoritățile elene.