De ce plătesc românii cea mai scumpă energie electrică?

La un an de la liberalizarea pieței de energie electrică, discutăm cu Sorin Chiriță, membru al Directoratului Societății de Administrare a Participațiilor din Energie, despre cum s-a format prețul curentului în România, cum ne comparăm cu restul Uniunii Europene și ce riscuri (secetă, investiții, cărbune) apasă pe sistemul energetic național.

Vorbim și despre proiectele SAPE, de la CET Titan la energia regenerabilă. HASHTAGS #PicaturaDeBusiness #SorinChirita #SAPE #EnergieElectrica #PretEnergie #EnergieRomania #CETTitan #PiataEnergiei