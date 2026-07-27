Severin & Turcescu. Va fi război?

Aceasta-i întrebarea: dacă au început să zboare dronele peste România, cât mai durează până vom avea primele victime? Și dacă vor fi victime înseamnă că intrăm în război? Adrian Severin și Robert Turcescu pornesc dialogul cu răspunsurile la aceste întrebări. De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.