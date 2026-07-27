Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor dorește să clarifice informațiile eronate apărute în spațiul public legate de gestionarea Pestei Micilor Rumegătoare. Reprezentanții instituției subliniază că nu a fost luată o decizie privind imunizarea generală a efectivelor de ovine de pe teritoriul țării, orice măsură viitoare fiind condiționată de analize riguroase și de avizul oficial al forurilor europene.

„Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) doreşte să combată dezinformările din spaţiul public şi precizează oficial că nu s-a decis vaccinarea în masă a oilor pe teritoriul României. În contextul gestionării evoluţiei Pestei Micilor Rumegătoare (PMR), ANSVSA subliniază că abordarea actuală este una bazată pe regionalizare tehnică şi vaccinare strict ţintită, în deplin acord cu standardele Comisiei Europene şi cu protejarea intereselor economice ale fermierilor”, se menţionează în comunicat.

Pentru stabilirea celor mai bune măsuri sanitare veterinare, autoritățile au programat o serie de evaluări de specialitate. În acest sens, este stabilită o întrevedere în sistem de videoconferință între experții instituției române și membrii Grupului de Experți Veterinari de Urgență al Comisiei Europene. În paralel, la nivel național este convocat în regim de urgență Consiliul Științific propriu pentru validarea soluțiilor propuse.

Autoritatea respinge categoric posibilitatea aplicării unui plan de imunizare la nivel național care ar putea duce la blocarea totală a livrărilor peste hotare. Strategia transmisă partenerilor europeni prevede împărțirea țării în două zone distincte, cu scopul de a izola ariile afectate și de a menține deschise rutele comerciale pentru restul teritoriului.

Măsurile avute în vedere vizează exclusiv județele Constanța și Tulcea. Această alegere are la bază argumente geografice legate de bariera naturală pe care o formează Dunărea, criterii economice referitoare la concentrarea centrelor de colectare, precum și considerente epidemiologice privind tranzitul de animale și istoricul bolii în regiune.

„Până la emiterea Deciziei oficiale de punere în aplicare conform reglementărilor europene specifice, statusul actual rămâne neschimbat, iar vaccinarea nu se efectuează”, punctează sursa menţionată.

În toate celelalte județe ale țării nu se va efectua nicio imunizare, scopul principal fiind menținerea libertății de mișcare a animalelor și a produselor zootehnice. Circulația comercială pe piața unică europeană pentru carcase și produse lactate provenite din zonele nevaccinate va continua fără restricții.

Garantarea trasabilității se realizează prin sistemul electronic european TRACES. În scenariul în care propunerea tehnică va primi aprobarea Comisiei Europene, valorificarea animalelor și a produselor din Dobrogea se va desfășura pe două canale distincte.

Pe piața internă, carnea proaspătă și carcasele vor fi destinate consumului sau procesării speciale, iar produsele lactate vor putea fi comercializate doar după aplicarea unor tratamente termice precum pasteurizarea sau tehnologia UHT. Pe canalul de export vor putea pleca din această zonă atât animale vii, cât și carne sau derivate lactate, cu condiția respectării certificatelor sanitare veterinare agreate cu partenerii internaționali.

Proiectul include protocoale speciale de biosecuritate și carantină strictă în centrele de colectare din regiunea dobrogeană, garantând derularea în siguranță a livrărilor către țări terțe, inclusiv către statele arabe. Totodată, sunt în desfășurare negocieri cu perspective favorabile pentru renegocierea certificatelor sanitare veterinare.

Deciziile finale vor fi luate doar după analizarea tuturor dovezilor științifice legate de eficiența anticorpilor, evaluarea experienței altor state aflate în situații similare și balanța dintre costurile logistice și beneficiile economice.

„Vreau să îi asigur pe toţi oierii din România că ANSVSA face demersuri în fiecare zi pentru a le proteja interesele şi pentru a ţine deschise pieţele de export, unde am obţinut împreună cifre record. Suntem mereu deschişi la dialog şi vă spunem transparent tot ce facem pentru ridicarea restricţiilor.

Cele trei întâlniri pe care le-am avut deja la nivel central în ultima perioadă - pe 15 iunie la Constanţa, pe 18 iunie la Bucureşti şi pe 21 iulie alături de Ministerul Agriculturii, dublate permanent de acţiuni de consultare şi coordonare în teritoriu, organizate de DSVSA-urile judeţene cu reprezentanţii locali ai oierilor, arată clar că nu luăm nicio decizie fără dumneavoastră", a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicole Bociu, citat în comunicat.

Reprezentanții autorității reiterează că obiectivul principal rămâne deblocarea rapidă a exporturilor și menținerea stabilității în sectorul zootehnic, în strânsă colaborare cu asociațiile de profil.