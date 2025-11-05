International

Vucic refuză să recunoască Kosovo și să sancționeze Rusia pentru a accelera aderarea Serbiei la UE

Vucic refuză să recunoască Kosovo și să sancționeze Rusia pentru a accelera aderarea Serbiei la UEAleksandar Vucic / Sursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, a afirmat că nu va recunoaște independența Kosovo și nici nu va impune sancțiuni Rusiei doar pentru a grăbi procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Avem de ales: impunem sancțiuni împotriva Rusiei literalmente mâine, recunoaștem independența Kosovo mâine și iată-ne în Uniunea Europeană imediat ce doriți”, a spus acesta, după summitul privind extinderea UE.

Vucic: Nu cred că trebuie să recunaoștem independența Kosovo

El a precizat că astfel de măsuri sunt inacceptabile pentru Belgrad. „Nu cred că trebuie să recunoaștem Kosovo independent. Nu cred că trebuie să impunem sancțiuni”, a mai spus acesta.

În acest context, Vucic a spus că presiunea asupra Serbiei este doar politică: „Credeți că trebuie să facem asta? Eu nu. Nicio problemă, faceți asta și veți fi în Uniunea Europeană într-un an. Aceasta este geopolitică pură, nimic altceva”.

El a declarat că Serbia își stabilește singură direcția politică. „Până astăzi, aceasta a fost alegerea noastră, nu a lor”, a mai spus liderul sârb.

Vucic: Serbia vrea aderarea la UE, dar nu renunță la relațiile cu Rusia

Vucic a afirmat recent, în timpul unui interviu acordat publicației germane Cicero, că Serbia dorește să adere la Uniunea Europeană, dar continuă să coopereze cu Rusia din cauza poziției acesteia față de Kosovo.

uniunea europeana

uniunea europeana / sursa foto: dreamstime.com

„Poate că v-ați săturat să auziți aceste motive, dar ele sunt importante pentru noi. Știți că avem o problemă nerezolvată în Pristina. Și știți cine ne susține în chestiuni legate de integritatea teritorială și cine nu. Desigur, acest lucru complică întreaga situație”, a explicat președintele sârb.

Liderul sârb a explicat dependența Serbiei de gazul rusesc

Potrivit lui Vucic, situația Serbiei diferă de cea a altor țări europene, deoarece economia sa depinde în mare măsură de gazul rusesc.

„Consumăm din ce în ce mai mult gaz din Rusia în fiecare an, în timp ce alte țări europene sunt aproape sau complet independente de acesta. Avem o industrie puternică și în creștere, care nu poate funcționa fără acest gaz și care este importantă și pentru Europa. La urma urmei, 54,5% din totalul exporturilor din Balcani către Europa provin din Serbia”, a subliniat el.

