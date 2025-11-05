International

Belgia și Comisia Europeană negociază soluții pentru utilizarea activelor rusești în sprijinul Ucrainei

Belgia și Comisia Europeană negociază soluții pentru utilizarea activelor rusești în sprijinul UcraineiUrsula von der Leyen / sursa foto: captură YouTube
Vineri, oficiali de rang înalt ai Comisiei Europene și ai guvernului belgian se vor întâlni pentru a încerca să depășească impasul politic legat de utilizarea activelor înghețate ale statului rus în vederea finanțării unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, au declarat doi oficiali UE pentru Politico.

Întâlnirea are loc după ce negocierile dintre adjuncții miniștrilor de finanțe nu au adus progrese, iar Comisia avertizează că timpul devine o problemă critică.

Folosirea fondurilor rusești, pe ordinea de zi a comisiei

Planul propus de Comisie vizează folosirea fondurilor rusești sancționate pentru a sprijini Ucraina fără a confisca definitiv banii. Totuși, Belgia s-a arătat reticentă, întrucât fondurile respective sunt deținute de firma financiară Euroclear, cu sediul la Bruxelles.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever și-a exprimat temerea că guvernul său ar putea fi responsabil pentru rambursarea miliardelor către Moscova în cazul în care avocații Kremlinului ar iniția procese împotriva inițiativei.

La o reuniune a liderilor UE din octombrie, De Wever a cerut garanții mai puternice pentru protecția Belgiei împotriva riscurilor financiare și juridice.

Îngrijorările economice și presiunea timpului

Întâlnirea crucială de vineri vine după ce adjuncții miniștrilor de finanțe nu au reușit să progreseze în negocieri marți, iar Comisia a avertizat că întârzierile vor complica situația.

„Cu cât întârziem mai mult acum, cu atât va deveni mai dificil. Acest lucru poate ridica întrebări privind unele soluții de tranziție posibile”, a declarat comisarul pentru economie Valdis Dombrovskis pentru jurnaliști în capitala Bulgariei, Sofia, marți.

Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar anul viitor dacă banii nu vor ajunge până în primăvară.

De Wever

Sursa foto: Platforma X

Fără un acord privind activele rusești, Comisia avertizează guvernele UE că vor fi nevoite să sprijine Kievul din propriile bugete, ceea ce este puțin probabil după eforturile financiare depuse în timpul pandemiei.

Un adjunct al ministrului de finanțe a declarat sub anonimat:

„Cum vom obține 140 de miliarde de euro din bugetele europene în această perioadă a anului? Nu există nicio șansă.”

Cererile și condițiile ale Belgiei pentru folosirea fondurilor rusești

De Wever a stabilit câteva condiții pentru sprijinul Belgiei:

  • Eliminarea riscului unui veto din partea altor țări UE, precum Ungaria sau Slovacia, la reautorizarea sancțiunilor împotriva Rusiei la fiecare șase luni.
  • Partajarea riscurilor financiare cu celelalte state membre UE. Belgia dorește garanții că nu va fi obligată să plătească imediat în cazul în care Rusia revendică activele sau câștigă procese în instanță.
  • Utilizarea bugetului actual al UE pentru garantarea împrumutului, în loc să se bazeze exclusiv pe guvernele naționale.

Comisia ar putea folosi fondurile rezervate în bugetul UE, dar nu este clar dacă există suficientă disponibilitate pentru acest mecanism.

Comisia Europeană intenționează să prezinte Belgiei un memorandum cu opțiuni alternative de finanțare a Ucrainei, inclusiv împrumuturi din partea UE, în speranța că De Wever va accepta planul odată ce va vedea că nu există alte soluții viabile.

