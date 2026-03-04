Veste proastă pentru șoferii români. Ilie Bolojan a explicat care sunt factorii de care depinde evoluția prețurilor la pompă

Premierul Ilie Bolojan avertizează că blocajul în strâmtoarea Ormuz ar putea duce la majorarea prețurilor la combustibil, în funcție de durata crizei și de evoluția pieței globale.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că România se poate confrunta cu scumpirea carburanților, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Oficialul a precizat că efectul asupra pieței interne va depinde de cât va dura blocajul până la găsirea unei soluții de încetare a focului.

„Sper să nu se întâmple acest lucru, dar va depinde de durata blocajului, până se ajunge la o înțelegere care să permită reluarea livrărilor de țiței și gaze către piețele globale”, a afirmat Bolojan.

Premierul a explicat că războiul din zona Golfului a condus la blocarea aproximativ 90% a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, afectând exporturile de petrol și gaze lichefiate. Această reducere a ofertei globale a generat un puseu de creștere a prețurilor pe piețele internaționale.

„Ne putem aștepta la creșteri pe piața globală și toți cei care importă în România vor face achiziții la prețuri mai mari, chiar dacă noi avem stocuri pentru câteva luni”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă benzina sau motorina ar putea ajunge la 10 lei pe litru, premierul a subliniat că nu își dorește un astfel de scenariu. El a explicat însă că prețul petrolului influențează în proporție de 40-50% costul benzinei și motorinei, ceea ce face inevitabilă o reflectare a majorării pe piața locală.

„Cu cât criza se va încheia mai repede, impactul asupra prețurilor va fi mai mic. S-ar putea să avem creșteri marginale, legate de echilibrarea piețelor sau reacții emoționale ale consumatorilor”, a adăugat premierul.

Bolojan a mai anunțat că Guvernul intenționează să adopte o ordonanță pentru a menține prețul gazului stabil în perioada următoare, protejând astfel consumatorii de majorări neașteptate.

Premierul a explicat și că piețele reacționează rapid la tensiunile internaționale. Mișcările militare, precum deplasarea portavioanelor americane în Golful Persic, influențează prețul petrolului și al gazelor. În același mod, instabilitatea politică sau economică din România poate genera creșteri ale dobânzilor și costuri suplimentare pentru stat.