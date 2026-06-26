Fostul prim-ministru Victor Ponta a lansat un atac extrem de dur pe rețelele sociale la adresa propunerii făcute de Partidul Național Liberal pentru funcția de prim-ministru. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ponta a taxat în termeni ironici nominalizarea europarlamentarului Siegfried Mureșan, dar și șansele reale pe care noul Cabinet le-ar avea în Parlament.

Fostul șef al Executivului a taxat propunerea, făcând o legătură cu alte personaje de pe scena politică din România și sugerând o influență externă în deciziile de la București.

„După Klaus și Fritz, ne mai trebuie și un Siegfried! Propunerea Partidului ( fost Național) Liberal! Totuși, nemții, seriosi , ne-au luat cele 6 miliarde de euro pentru Rheinmetall și ni-l dau pe Siegfried în banii ăștia!

În continuarea mesajului său, Ponta a ridicat semne de întrebare legate de lipsa unor candidați autohtoni în cadrul formațiunii liberale și a trimis săgeți către zona serviciilor de informații, dar și către partenerii de coaliție de la USR.

Dar am și eu o întrebare pentru Partidul ( fost National) Liberal : voi chiar nu mai găsiți la voi un securist român? Trebuie neapărat să puneți un securist de la nemți? Știu că la USR sunt toți prin Franța sau Germania, angajați, dar la voi mai știu eu câțiva care au depus jurământul pe Tricolorul nostru, nu pe al lor!”, a scris Ponta.

Pe lângă atacurile politice și ironii, fostul premier a prezentat și o analiză numerică a contextului din Legislativ. Conform calculelor sale, structura actuală a forțelor politice nu va permite în niciun caz strângerea majorității necesare pentru învestirea unui nou Guvern condus de Siegfried Mureșan.

„ATENTIE !!! USR 59 parlamentari + UDMR 31 + PNL 72 ( dintre care 15 au votat Guvernul “Vestea”) = 162 MAXIM ; in realitate 147 . Sa adaugam si Grupul Minoritatilor 17 ( dintre care maxim 7 ar vota cu ei) . Propunerea lui Muresan poate sa stranga in Parlament mai putin de 160 de voturi . Guvernul “Vestea” a picat glorios cu 189 . Pentru ca pana la 233 este imposibil!”

În finalul mesajului, Victor Ponta a abandonat tonul ironic pentru a trage o concluzie alarmantă. El consideră că nominalizarea este doar o strategie prin care actuala putere încearcă să își prelungească mandatul pentru a finaliza anumite înțelegeri economice majore.

„Dincolo de ironii sau de hazul de necaz, propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier este o absolută bătaie de joc, o flegmă uriașă aruncată în fața românilor de USRPL! Bineînțeles că nu va fi votat de Parlament! Dar USRPL arată încă o dată cine sunt stăpânii lor. Și trag de timp ca să rămână în funcții cât mai mult, ca să mai semneze niște contracte de miliarde cu firmele din Germania!”

Tot vineri după-amiază, fostul premier a mai revenit cu o postare pe Facebook. „Foarte tare în gură Siegfried când vine vorba despre Donald Trump! Deci pe USRPL nu ii mai interesează Washingtonul! Știu că pe Siegfried îl sună mereu cei de la Berlin, dar el are voie să sune înapoi doar când are ceva de «raportat»!”