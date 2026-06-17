Negocierile pentru formarea viitorului Guvern ar fi fost mutate într-o vilă de protocol din Capitală. Conform celor mai recente informații apărute pe scena politică, Sorin Grindeanu și Adrian Veștea fac noi calcule legate de lista miniștrilor.

Premierul desemnat Adrian Veștea continuă discuțiile pentru formarea noului Executiv și are deja conturată o primă variantă a Cabinetului cu care intenționează să se prezinte în Parlament pentru votul de învestitură. Cu toate acestea, obținerea sprijinului necesar pentru validarea Guvernului rămâne o provocare majoră.

Desemnarea lui Veștea de către președintele României, Nicușor Dan, a amplificat tensiunile politice, inclusiv în interiorul Partidului Național Liberal, formațiunea din care provine premierul desemnat. În acest context, negocierile pentru constituirea unei majorități parlamentare de cel puțin 233 de voturi sunt în plină desfășurare.

Potrivit informațiilor apărute în ultimele ore, lista viitorilor miniștri este în mare parte stabilită, deși unele nominalizări ar putea suferi modificări pe fondul discuțiilor politice aflate încă în curs.

Printre numele vehiculate pentru portofoliile ministeriale se află Alexandru Nazare la Finanțe, Vlad Nistor la Cultură, Lucian Bode la Economie, Alina Gorghiu la Investiții și Proiecte Europene, Cătălin Predoiu la Interne, Nicoleta Pauliuc la Apărare și Luca Niculescu la Externe. De asemenea, pentru ministerele ce ar reveni PSD sunt luați în calcul Radu Marinescu la Justiție, Bogdan Ivan la Energie, Alexandru Rogobete la Sănătate, Florin Manole la Muncă și Florin Barbu la Agricultură. Pentru Transporturi este menționat numele lui Cristian Pistol.

Varianta finală a Cabinetului urmează să fie stabilită înainte ca premierul desemnat să prezinte în Parlament atât echipa guvernamentală, cât și programul de guvernare.

Un obstacol important pentru Adrian Veștea îl reprezintă lipsa susținerii din partea conducerii PNL. În cadrul unei ședințe a Biroului Politic Național, liderii partidului au decis să nu acorde sprijin Executivului propus de acesta.