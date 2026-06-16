Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, marți seara, că lista miniștrilor și programul de guvernare urmează să fie depuse în Parlament în cursul zilei de miercuri. Acesta a precizat că echipa care lucrează la formarea noului Executiv încearcă să finalizeze rapid toate procedurile necesare pentru ca Guvernul să ajungă cât mai repede la votul de învestitură.

„Depunem lista la Parlament, depunem programul de guvernare în cursul zilei de mâine și ne dorim ca și lista, absolut tot, ne vom mobiliza tocmai pentru a da dovadă de eficiență și pentru a nu mai pierde timp”, a declarat Adrian Veștea la România TV.

Întrebat despre componența viitorului Cabinet, premierul desemnat nu a oferit nume, explicând că discuțiile nu erau încă finalizate.

„Cred că nu ar fi corect pentru unii să-i anunț și pe alții să nu-i anunț. Cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămân în zona de… până în momentul în care nu clarificăm și nu stabilim exact toate ministerele”, a afirmat Veștea.

Acesta a mai spus că deciziile privind structura Guvernului au avut la bază consultări cu reprezentanții din teritoriu și cu grupurile parlamentare implicate în negocieri.

În contextul deciziei UDMR de a nu participa la viitorul Executiv, Adrian Veștea a declarat că își dorește în continuare dialog cu reprezentanții formațiunii și că așteaptă poziția finală a acestora în momentul în care vor analiza programul și echipa guvernamentală.

„Din ceea ce am văzut, cred că va mai exista mâine o discuție (...) și sper să fie o decizie pozitivă, fiindcă astăzi România are nevoie să fie guvernată”, a spus premierul desemnat.

Întrebat dacă îi mai așteaptă pe reprezentanții UDMR la masa negocierilor, Veștea a răspuns:

„Îi aștept cu mare drag, nu doar pe cei de la UDMR, îi aștept pe toți oamenii, toți parlamentarii, indiferent de pe listele cărui partid.”

Premierul desemnat a confirmat că, în forma aflată în lucru, noul Cabinet nu va include reprezentanți ai UDMR, decizia fiind luată după anunțul oficial făcut de conducerea Uniunii.

„Nu va cuprinde membri ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, fiindcă ținem cont de rezoluția care a fost dată în cadrul ședinței care a avut loc astăzi și în urma ieșirilor publice pe care le-au avut”, a declarat Adrian Veștea.

Acesta a precizat că a avut o întâlnire cu liderii UDMR, care i-au comunicat decizia formațiunii de a nu participa la guvernare.

„Este o decizie fermă. Ne supunem acestei decizii”, a afirmat premierul desemnat.

Potrivit declarațiilor sale, Executivul aflat în pregătire ar urma să fie format din reprezentanți ai PNL și PSD, alături de persoane din zona tehnocrată și de specialiști fără apartenență politică.

„Decizia pe care am luat-o este de a forma un guvern politic (...) din care să facă parte Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat și reprezentanți din zona tehnocrată, din zona tehnică”, a declarat Adrian Veștea.

Întrebat dacă exclude complet posibilitatea ca până la depunerea listei să apară și nominalizări din partea UDMR, acesta a răspuns că rămâne deschis dialogului și că își dorește implicarea tuturor parlamentarilor în votul de învestitură.

„Tot timpul am fost un om deschis, am fost un om al dialogului, am poarta deschisă pentru ei și îmi doresc ca fiecare parlamentar, până la urmă, să se implice în acest vot și să avem în sfârșit un guvern”, a declarat premierul desemnat.