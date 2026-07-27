Politica

Grindeanu: PSD nu spune „da” automat. Social-democrații anunță ce proiecte vor vota și ce condiții impun

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Grindeanu: PSD nu spune „da” automat. Social-democrații anunță ce proiecte vor vota și ce condiții impunSorin Grindeanu / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a transmis că social-democrații vor susține în sesiunea extraordinară a Parlamentului doar proiectele legislative pe care le consideră în interesul României, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Liderul social-democrat a afirmat că Parlamentul trebuie să corecteze întârzierile în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și să adopte măsuri pe care le consideră urgente pentru cetățeni.

Totodată, Grindeanu a criticat actuala guvernare și a precizat că PSD nu va susține proiecte „sub presiune”, ci va decide fiecare vot în funcție de impactul asupra românilor.

PSD: Vot doar pentru proiectele considerate în interesul României

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, Sorin Grindeanu susține că sesiunea extraordinară a Parlamentului trebuie să recupereze întârzierile în atragerea fondurilor din PNRR și să rezolve probleme pe care, în opinia sa, Executivul le-a ignorat.

„PSD va vota după un singur criteriu: dacă servește sau nu interesului României și al românilor”, a transmis liderul social-democrat.

Acesta a adăugat că partidul susține reformele necesare, însă nu va vota proiecte despre care consideră că ar putea afecta instituțiile statului, ar favoriza interese politice sau ar transfera asupra cetățenilor costurile unor decizii guvernamentale.

Proiectele pe care PSD anunță că le susține

Potrivit lui Sorin Grindeanu, PSD va vota favorabil mai multe proiecte legislative, printre care:

  • modificarea Codului Administrativ;
  • legea privind recompensarea performanței angajaților din ANAF și Autoritatea Vamală;
  • legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, în forma care include amendamentele PSD și UDMR;
  • Codul Urbanismului, cu respectarea rezultatului referendumului din București și cu transferul competenței privind autorizațiile de construire către Primăria Capitalei începând cu mandatul următor.

Referitor la Codul Urbanismului, liderul PSD a afirmat că partidul nu susține aplicarea modificărilor în actualul mandat al primarului general al Capitalei, invocând existența unei anchete DNA privind suspiciuni legate de emiterea autorizațiilor de construire.

Condiții pentru Legea Integrității și Legea Salarizării

Grindeanu a precizat că PSD va vota Legea Integrității doar dacă aceasta va fi în forma agreată cu Agenția Națională de Integritate (ANI) și în concordanță cu deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În ceea ce privește Legea Salarizării, social-democrații condiționează sprijinul de acceptarea amendamentelor propuse de organizațiile sindicale. Potrivit liderului PSD, reforma nu ar trebui să conducă la diminuarea veniturilor pentru categorii precum medicii, profesorii sau militarii.

PSD solicită și adoptarea unor măsuri economice și sociale

În mesajul său, Sorin Grindeanu a cerut ca în aceeași sesiune extraordinară să fie adoptate și mai multe inițiative legislative promovate de PSD, între care:

  • prelungirea aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru locuințe până la 1 octombrie;
  • măsuri pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți;
  • deblocarea posturilor din sistemul de sănătate;
  • acordarea primelor didactice în valoare de 1.500 de lei.

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