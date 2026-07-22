Anca Alexandrescu l-a întrebat miercuri pe Sorin Grindeanu dacă o consideră extremistă, după ce a declarat că a votat AUR și George Simion la alegerile din 2024 și 2025. Liderul PSD a răspuns că nu o vede astfel și a afirmat că o asemenea etichetă ar însemna să îi jignească inclusiv pe foștii alegători social-democrați.

„Nicio secundă nu m-ați auzit pe mine să spun ceva despre alegătorii AUR. Îi respect, este dreptul lor să voteze, este un lucru care ține de democrație să îți pui încrederea în cineva”, a afirmat liderul PSD.

Moderatoarea a declarat că a fost votantă PSD până la alegerile din 2024, dar că deciziile luate de conducerea social-democraților și a liberalilor au determinat-o să voteze ulterior AUR.

Ea a invocat alianța dintre PSD și PNL, comasarea alegerilor și anularea scrutinului printre motivele care au dus la schimbarea opțiunii sale politice.

„La alegerile din 2024, după ce am văzut că s-a întâmplat între PSD și PNL, faptul că au anunțat conducerile de la vremea respectivă că ei vor stăpâni România pentru 11.000 de ani, că au comasat alegerile și toate deciziile care s-au luat atunci, inclusiv anularea alegerilor, pe mine m-a făcut să votez AUR. Și eu am votat AUR și George Simion. Și am votat și la alegerile din mai 2025 tot George Simion. Acum, dumneavoastră, mă cunoașteți foarte bine pe mine. Considerați că sunt extremistă?”, a întrebat Alexandrescu.

Sorin Grindeanu a răspuns că nu o consideră extremistă și a declarat că o asemenea etichetă aplicată alegătorilor AUR ar însemna să aibă o părere negativă despre persoane care au votat anterior PSD.

„Nu, din contră. Eu am spus acest lucru de nenumărate ori. Ar însemna să înjur foștii alegători PSD. Sau să am o părere proastă despre foștii alegători PSD”, a răspuns Grindeanu.

Liderul social-democrat a separat astfel electoratul AUR de unele poziții exprimate de reprezentanții partidului.

Președintele PSD a declarat că există teme asupra cărora social-democrații și AUR pot avea poziții apropiate. El a indicat patriotismul economic drept unul dintre punctele de convergență dintre cele două formațiuni politice și a spus că este o temă importantă. În același timp, Grindeanu a afirmat că există o lipsă de încredere în privința unor lideri ai AUR, fără să ofere nume.

Sorin Grindeanu a invocat pozițiile exprimate de unii reprezentanți AUR în legătură cu sancțiunile aplicate Rusiei. Liderul PSD a declarat că aceste subiecte trebuie clarificate, în condițiile în care Uniunea Europeană, Statele Unite și NATO au avut poziții ferme.

„Există anumite lucruri care țin de lipsă de încredere în anumiți lideri ai AUR. (…) De exemplu, legate de sancțiunile împotriva Rusiei. Sunt lucruri pe care nu doar Uniunea Europeană, ci și Statele Unite, NATO și ceilalți aliați au fost cât se poate de fermi. Cred că este de datoria lor să le clarifice”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu a respins și ideea că relația PSD cu AUR ar fi stabilită în urma unor presiuni externe. Acesta a afirmat că nu a primit din partea Bruxelles-ului indicații privind conduita pe care partidul său ar trebui să o aibă față de AUR.