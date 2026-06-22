Procurorii DIICOT și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au desfășurat, luni, 15 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar care vizează o presupusă rețea de trafic de droguri formată din cetățeni srilankezi. Investigația a fost declanșată după moartea unui tânăr care ar fi consumat mai multe substanțe interzise în timpul unui eveniment privat.

Anchetatorii cercetează fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc, precum și complicitate la trafic de droguri de mare risc soldat cu decesul unei persoane.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost activă cel puțin din luna iunie 2025 și ar fi fost formată din 12 persoane de origine srilankeză, aflate legal în România în baza unor permise de muncă obținute încă din 2024. Membrii rețelei sunt suspectați că au dezvoltat o activitate constantă de distribuție a drogurilor în București și în localități din județul Ilfov, urmărind obținerea unor câștiguri financiare.

„Existența unei structuri organizatorice stabile, tipice unui grup infracțional organizat de tip colaborativ, a fost evidențiată treptat prin documentarea pe parcursul urmăririi penale a unor momente în care membrii grupului au realizat întâlniri pre-operative, au gestionat mai multe locuințe destinate punerii în vânzare de droguri de risc și de mare risc, au coordonat aprovizionarea, depozitarea și distribuția drogurilor, inclusiv în cadrul unor petreceri organizate pentru comunitatea din care fac parte și au planificat activități viitoare, inclusiv transporturi internaționale de droguri disimulate”, transmit procurorii.

Conform anchetei, gruparea funcționa pe mai multe paliere, de la aprovizionare și distribuție până la intermedierea și comercializarea directă a substanțelor interzise.

Drogurile ar fi fost vândute atât în locuințe folosite special în acest scop, cât și la petreceri și evenimente frecventate de membri ai comunității srilankeze.

Unul dintre episoadele investigate de procurori vizează un eveniment privat organizat în noaptea de 29 spre 30 iunie 2025, la care au participat peste 200 de persoane. Potrivit DIICOT, la petrecere au fost comercializate droguri de risc și de mare risc, iar unul dintre participanți și-a pierdut viața.

Anchetatorii susțin că decesul a survenit în urma unui stop cardio-respirator provocat de consumul unui amestec de substanțe interzise. Este vorba despre cocaină, amfetamină, metamfetamină, un derivat de tip ecstasy și ketamină.

Pe parcursul investigației, procurorii au ridicat mai multe cantități de droguri despre care suspectează că erau destinate comercializării.

„Pe parcursul administrării probatoriului, au fost indisponibilizate diferite cantități de substanțe interzise comercializate, în municipiul București, dar și în localități situate pe raza județului Ilfov, de către membrii grupului infracțional organizat, respectiv canabis, rezină de canabis, cocaină, comprimate ecstasy, metamfetamină”, arată DIICOT.