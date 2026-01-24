Scandal politic în Ungaria. Ministrul transporturilor a declarat că romii ar trebui „să frece toaletele murdare”

Declarațiile ministrului ungar al transporturilor, Janos Lazar, au provocat vineri un val de reacții critice din partea opoziției și a organizațiilor rome, după ce oficialul a afirmat că membrii acestei comunități ar trebui „să frece toaletele murdare” din trenuri, pe fondul refuzului guvernului de a accepta solicitanți de azil pentru astfel de activități, relatează AFP.

„Ei bine, dacă nu există imigranţi şi cineva trebuie să cureţe toaletele din trenuri, atunci trebuie să apelăm la rezervele interne”, a declarat joi Janos Lazar, în vârstă de 50 de ani. „Alegătorii maghiari nu sunt deosebit de dispuşi să treacă în spatele altora pentru a curăţa toaletele murdare, iar rezerva internă este comunitatea romă maghiară”, a spus el în oraşul Balatonalmadi, din vestul ţării.

Ministrul a făcut aceste afirmații în cadrul unei reuniuni publice, în contextul campaniei pentru alegerile legislative din 12 aprilie, referindu-se la deficitul de forță de muncă din Ungaria, stat care menține o politică strictă față de refugiați.

Liderul opoziției, Peter Magyar, l-a îndemnat pe Lazar să „iasă din viața publică”, acuzându-l că „a depășit toate limitele”. Mai multe organizații rome au condamnat, la rândul lor, declarațiile ministrului, susținând că acestea plasează minoritatea romă la baza ierarhiei sociale.

„Este scandalos că de fiecare dată când are loc o campanie electorală, se joacă cartea țiganilor”, a declarat Szilvia Szenasi, șefa Fundației Uccu, care luptă împotriva discriminării romilor. Bela Racz, liderul Asociației 1Hungary, a respins ideea că romii ar constitui o „rezervă”.

„Priviți în jur, romii lucrează în construcții, ca antreprenori, intelectuali și în proiecte de lucrări publice”, a spus Racz, adăugând că ministrul ar trebui să-și ceară scuze și să demisioneze.

Janos Lazar, în vârstă de 50 de ani, a respins criticile într-o postare pe Facebook, calificându-le drept „filantropie liberală tipică”. El a susținut că, atât în calitate de fost primar, cât și ca membru al guvernului, a contribuit semnificativ la integrarea romilor.

Ulterior, Lazar a revenit pe Facebook, considerând reacțiile drept „un idealism tipic liberal” și afirmând că el și guvernul său au făcut numeroase eforturi în sprijinul comunității rome. Declarațiile au fost făcute în apropierea alegerilor din 12 aprilie, scrutin în care guvernarea de 16 ani a premierului Viktor Orban este pusă sub semnul întrebării, în condițiile în care opoziția conduce în sondaje.

Romii reprezintă cea mai mare minoritate din Ungaria, aproximativ 7% din populația de 9,5 milioane de locuitori ai țării.