Viktor Orban va lansa o petiție națională împotriva finanțării UE pentru Ucraina

Prim-ministrul ungar Viktor Orban, care se pregătește de alegeri în luna aprilie, a declarat, vineri, că va lansa o „petiție națională” prin care va cere sprijin pentru politica sa de respingere a finanțării Uniunii Europene destinate Ucrainei, în contextul războiului declanșat de invazia rusă, scrie Kyivpost.com.

În contextul în care războiul continuă fără semne de încheiere, iar economia Ungariei stagnează, Viktor Orban a prezentat alegerile drept o alegere între război și pace, afirmând că Ucraina nu merită sprijin și că guvernul său este singura garanție împotriva conflictului și pentru creșterea economică.

Încă de anul trecut, panourile electorale ale partidului Fidesz, condus de Orban, au încercat să îl asocieze pe liderul opoziției, Peter Magyar, cu Bruxelles-ul și Ucraina, transmițând mesajul că un vot pentru partidul său, Tisza, echivalează cu un vot pentru tancuri și război.

Campania premierului ungar se adresează în special alegătorilor din mediul rural și urmează linia mesajelor sale anterioare anti-migrație, în contextul în care majoritatea sondajelor indică un avans al partidului Tisza în fața Fidesz.

Detaliile petiției nu erau clare, însă inițiativa părea să funcționeze ca un referendum informal, sub forma unui buletin de vot transmis cetățenilor.

„Toată lumea va primi această (petiție națională) și va avea șansa de a spune «nu» și de a spune, împreună cu guvernul, că nu vom plăti”, a spus Orban, vineri, la radioul de stat.

Prim-ministrul ungar a susținut, fără a prezenta dovezi, că Uniunea Europeană va pune presiune pe Ungaria să își trimită tinerii să lupte în Ucraina și a afirmat că „și există o teamă justificată că forțele pro-ucrainene vor ceda presiunilor din partea Bruxelles-ului”.

Comisia Europeană a prezentat miercuri o propunere privind acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei. În decembrie, la finalizarea planului, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă și-au dat acordul, cu condiția ca măsura să nu aibă impact financiar asupra lor.

Un sondaj realizat în decembrie de Policy Solutions și Zavecz Research a arătat o opoziție tot mai mare în Ungaria față de finanțarea UE pentru Ucraina. În anul 2023, 57% erau în favoare și 41% împotrivă, totuși, anul trecut, doar 36% erau în favoare și 63% împotrivă.