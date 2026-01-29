Tren cu 200 de pasageri, în flăcări în apropiere de Vaslui

Un tren cu 200 de pasageri, care se îndrepta spre Vaslui, a rămas blocat pe linie în apropiere de gara Roșiești, în urma unui incendiu. Focul a fost stins de angajații CFR înainte de sosirea pompierilor, cu stingătoarele din dotare, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui.

Detașamentul Vaslui a intervenit în dimineața zilei de joi, 29 ianuarie, în cazul unui tren rămas blocat pe linia ferată, în urma unui incendiu. Focul a fost lichidat de angajații CFR, cu stingătoarele din dotare, înainte de sosirea echipajelor ISU, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui.

Potrivit primelor informații transmise de autorități și de presa locală, incidentul a avut loc în apropiere de gara Roșiești, în jurul orei 4.40.

La fața locului au fost mobilizate o mașină de stingere A4003, o ambulanță EPA și un microbuz, cu un efectiv de 10 militari. De asemenea, un microbuz al Inspectoratului pentru Situații de Urgență din judetul Vaslui a fost trimis preventiv pentru eventualul transport al pasagerilor, se arată într-un comunicat emis de Prefectura Vaslui.

Trenul transporta aproximativ 200 de persoane, însă autoritățile au transmis că niciun pasager nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Autoritățile au luat legătura cu șeful de tură al Regionalei CFR Iași, iar la ora 04.50 un alt tren a fost garat în gara Vaslui. Locomotiva acestuia s-a deplasat pentru a tracta trenul rămas blocat, astfel că nu a fost necesar transportul rutier al pasagerilor.

Trenul avariat a fost tractat în gara Vaslui, iar situația a fost remediată fără alte incidente. Operațiunea s-a desfășurat sub supravegherea autorităților și a echipajelor CFR, asigurând reluarea circulației feroviare în siguranță.