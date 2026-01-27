România, tot mai afectată de fenomenul incendiilor de locuințe. Peste 300 de persoane şi-au pierdut viaţa

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că, pe parcursul anului trecut, incendiile au afectat 6.900 de locuinţe din România, înregistrându-se o creştere de aproximativ 2% faţă de 2024. Potrivit autorităţilor, multe dintre aceste evenimente au pornit din cauze aparent minore şi s-au produs frecvent pe timpul nopţii, când reacţia ocupanţilor este întârziată.

Pompierii precizează că majoritatea incendiilor au fost înregistrate în mediul rural, unde instalaţiile electrice vechi, coşurile de fum necurăţate şi folosirea intensă a surselor de încălzire transformă locuinţele într-un real pericol.

Bilanţul incendiilor din anul trecut arată un impact sever asupra populaţiei. În total, 1.190 de persoane au fost afectate, dintre care 885 au suferit răni, iar 305 şi-au pierdut viaţa. Potrivit IGSU, cele mai multe decese au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 70 de ani, fiind raportate 104 cazuri în această categorie.

Reprezentanţii IGSU avertizează că perioada rece amplifică pericolul, din cauza utilizării mai frecvente a sistemelor de încălzire.

„Odată cu sezonul rece, riscul de incendiu creşte semnificativ, din cauza folosirii mai frecvente a sobelor, centralelor termice, caloriferelor electrice sau a altor echipamente de încălzire. Pericolul apare atunci când acestea sunt vechi, defecte, improvizate sau utilizate necorespunzător”, avertizează pompierii.

IGSU atrage atenţia în mod special asupra protejării copiilor în locuinţe.

„Aceştia nu trebuie lăsaţi nesupravegheaţi în încăperi unde funcţionează surse de încălzire, iar educarea lor în privinţa riscurilor este extrem de importantă”, avertizează pompierii.

Autorităţile explică faptul că riscurile pot fi reduse prin verificarea şi întreţinerea periodică a sistemelor de încălzire, curăţarea coşurilor de fum cel puţin o dată pe an şi evitarea oricăror improvizaţii. De asemenea, este important ca focul sau aparatele de încălzire să nu fie lăsate nesupravegheate, instalaţiile electrice să nu fie suprasolicitate, iar locuinţele să fie dotate cu detectoare de fum şi de monoxid de carbon, dispozitive care pot salva vieţi prin avertizarea timpurie.