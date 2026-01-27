Peste 800 de incendii au avut loc în România în primele zile din 2026. Datele UNSAR

În primele două săptămâni din luna ianuarie, în România s-au produs peste 800 de incendii, dintre care mai mult de 500 au afectat locuințe, potrivit datelor furnizate de UNSAR. Statisticile arată amploarea riscurilor din sezonul rece, dar și impactul financiar major al unor astfel de evenimente.

Reprezentanții UNSAR atrag atenția că debutul anului a fost marcat de un număr ridicat de incendii, generate în principal de sisteme de încălzire improvizate sau defecte, coșuri de fum necurățate și instalații electrice nesigure. Potrivit datelor centralizate, doar în două zile din această lună, pompierii din București și Ilfov au intervenit pentru stingerea a opt incendii, izbucnite atât în locuințe, cât și la autoturisme.

„Sezonul rece vine cu riscuri care nu trebuie ignorate. Astfel, în primele 2 săptămâni din ianuarie au avut loc peste 800 de incendii în România, dintre care peste 500 la locuinţe. Mai mult, în doar două zile din această lună, pompierii din Bucureşti şi Ilfov au intervenit pentru a stinge 8 incendii – atât în locuinţe, cât şi la autoturisme. Principalele cauze rămân mijloacele de încălzire improvizate sau defecte, coşurile de fum necurăţate şi instalaţiile electrice nesigure”, arată UNSAR.

Dimensiunea financiară a incendiilor este una considerabilă, avertizează asigurătorii. Evenimentele de acest tip nu pun în pericol doar vieți omenești, ci provoacă și pierderi materiale importante. Cea mai mare despăgubire achitată în primul semestru al anului trecut pentru o locuință afectată de un incendiu a depășit 760.000 de lei. În cazul unei companii, valoarea pagubelor acoperite de asigurare a ajuns la 36 de milioane de lei.

De asemenea, chiar și în cazul unui autovehicul asigurat CASCO, cea mai mare despăgubire plătită a fost de peste 560.000 de lei, sume care ilustrează cât de devastator poate fi un incendiu din punct de vedere financiar.

Reprezentanții UNSAR subliniază că o asigurare nu poate împiedica producerea unui incendiu, însă poate oferi sprijinul financiar necesar pentru refacerea bunurilor și reluarea activității după un astfel de eveniment. Aceștia consideră că prevenția, combinată cu o poliță adecvată, este cea mai eficientă soluție pentru limitarea pierderilor.

„Un incendiu înseamnă pierderi importante şi riscuri pentru oameni. Prevenţia, dublată de o poliţă de asigurare adecvată, pot fac diferenţa între un simplu incident şi o adevărată tragedie financiară”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.

La rândul său, Alina Bărbulescu, coordonator al secțiunilor de asigurări generale din cadrul UNSAR, a subliniat importanța protecției pe termen lung: „Un incendiu poate izbucni în doar câteva minute, dar impactul asupra vieţii şi bunurilor poate dura ani. Protecţia începe cu prevenţia şi se completează cu asigurarea corectă”.