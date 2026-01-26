Nicuşor Dan, de Ziua Comemorării Victimelor Holocaustului: Fiecare generaţie are datoria să rămână lucidă în faţa derapajelor tiranice ale puterii

Comemorarea victimelor Holocaustului capătă o relevanță tot mai mare într-o lume în care memoria colectivă se estompează, iar extremismul este în creștere, a spune președintele Nicușor Dan. În mesajul publicat de Zilua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti, președintele României a subliniat că noile generații nu mai au răbdarea de a aprofunda trecutul, în timp ce suferința umană se accentuează, alimentată de conflicte, crize globale și erodarea încrederii.

Mesajul lui Nicușor Dan a fost prezentat de Raluca-Roxana Butnaru, Consilier de Stat în cadrul Cancelariei Ordinelor, în timpul ceremoniei de la Templul Coral din București.

Președintele a subliniat, în mesajul său, că Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este dedicată memoriei și reflecției asupra uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria omenirii.

El a amintit că regimul nazist a ucis șase milioane de evrei, alături de numeroase alte victime, și că eliberarea lagărului Auschwitz-Birkenau pe 27 ianuarie 1945 a dezvăluit adevărata față a totalitarismului nazist.

„Este ziua în care omenirea îşi aminteşte de suferinţa imposibil de cuprins în cuvinte a semenilor. Regimul nazist a sacrificat pe altarul urii rasiale şase milioane de evrei, alături de numeroase alte victime considerate nedemne de dreptul fundamental la viaţă de către ideologia totalitară a urii. La 27 ianuarie 1945, odată cu eliberarea lagărului de exterminare Auschwitz-Birkenau, istoria a fost confruntată cu chipul odios al totalitarismului nazist, arătându-ne prăbuşirea pe care discursul antisemit a provocat-o în inima Europei civilizate”, se arată în mesaj.

Șeful statului a mai arătat că această comemorare amintește cât de prețioase sunt libertatea, demnitatea umană și drepturile fundamentale, precum și necesitatea de a le apăra necondiționat.

„Această comemorare ne aminteşte, într-un mod dureros, cât de preţioase sunt libertatea, demnitatea umană şi garantarea drepturilor fundamentale, precum şi importanţa de a le apăra cu orice preţ”, spune preşedintele în mesaj.

Președintele mai spune că acesta nu trebuie să fie doar un exercițiu teoretic, ci o responsabilitate morală pentru a înțelege și a învăța din lecțiile trecutului.

„Istoria ne cheamă astăzi să o revizităm pentru a-i înţelege mai bine lecţiile, nu ca un exerciţiu abstract, ci ca o datorie de conştiinţă”, mai arată șeful statului.

Potrivit președintelui Nicușor Dan, comemorarea victimelor Holocaustului devine tot mai importantă într-o lume în care memoria colectivă se estompează, iar mișcările extremiste sunt în creștere. El atrage atenția că noile generații nu mai au răbdarea să studieze trecutul, în timp ce suferința umană se accentuează din cauza conflictelor, crizelor globale și a erodării încrederi

„Comemorarea victimelor Holocaustului devine cu atât mai relevantă într-o lume în care memoria colectivă pare să se estompeze, iar mişcările extremiste sunt în ascensiune. Noile generaţii nu mai au răbdarea de a aprofunda trecutul, în timp ce suferinţa umană capătă din nou amploare, pe fondul conflictelor, al crizelor globale şi al erodării încrederii”, explică preşedintele Nicuşor Dan.

Președintele amintește că anul acesta se împlinesc 81 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și al Holocaustului, perioadă în care s-au format generații care au încercat să înțeleagă amploarea genocidului și să răspundă întrebărilor pe care acesta le ridică și în prezent.

„Cum a fost posibil un asemenea abis moral în Europa secolului XX şi ce trebuie să facem pentru a ne asigura ca o asemenea tragedie să nu se mai repete niciodată? Sunt două interogaţii esenţiale între care se desfăşoară un întreg parcurs care ne-a dus de la război la pace, de la o lume profund divizată la o Europă unită, construită sub semnul democraţiei, al demnităţii recâştigate şi al speranţei”, mai spune preşedintele.

Potrivit președintelui Nicușor Dan, „România continuă pe acest drum alături de naţiunile europene, participând la efortul de conştientizare a tragediei Holocaustului prin educarea tinerilor şi condamnarea mişcărilor extremiste, a tentativelor de denigrare a Holocaustului şi de rescriere falsă a istoriei”.

El subliniază că „acel trecut întunecat al regimului de dictatură antonescian nu trebuie făcut uitat, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat”.

Cunoscând amploarea tragediilor Holocaustului, societatea poate astăzi să recunoască și să sancționeze legal simbolurile, gesturile și ideologiile responsabile de moartea a numeroși oameni nevinovați, spune președintele.

„Astăzi, cunoscând amploarea acelor tragedii, avem capacitatea de a discerne şi de a sancţiona, legal, reactivarea unor simboluri, gesturi, fapte şi ideologii răspunzătoare de moartea atâtor oameni nevinovaţi. Rememorând fiecare dintre acele vieţi sacrificate, înţelegem mai profund fragilitatea umană şi cât de mare este preţul urii, ca un îndemn permanent de a rămâne vigilenţi şi de a nu mai accepta ceea ce Hannah Arendt atât de bine a definit a fi „banalitatea răului”!”, a continuat președintele.

Nicușor Dan subliniază că în această zi li se aduce sprijin celor care se străduiesc să păstreze vii lecțiile despre libertate, rezistență în fața persecuțiilor și asumarea acestei răni a umanității.

„Fiecare generaţie are datoria să rămână lucidă în faţa derapajelor tiranice ale puterii, să condamne antisemitismul în toate formele sale, să denunţe indiferenţa şi laşitatea, să refuze complicitatea la rău, să împiedice uitarea. „Să ne amintim”, spune rugăciunea evreiască. „Niciodată din nou” afirmă conştiinţa noastră, a celor care refuzăm să uităm suferinţa semenilor - nu doar a evreilor, ci a întregii umanităţi. Păstrarea memoriei acelor tragedii devine astfel o formă a dreptăţii, prin care adevărul despre ceea ce s-a întâmplat este cunoscut şi transmis mai departe, cu credinţa într-o lume mai bună, guvernată de pace, curaj şi adevăr. Fie memoria lor, a tuturor victimelor Holocaustului, binecuvântată!”, a încheiat Nicușor Dan.