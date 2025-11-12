„Trăim din nou 1938”: Avertismentul unui supraviețuitor al Holocaustului în fața valului de ură

La 87 de ani după ce a supravieţuit terorii provocate de Kristallnacht („Noaptea de Cristal” - 9 noiembrie 1938), un supravieţuitor al Holocaustului în vârstă de 101 de ani afirmă că lumea de astăzi îi dă impresia tulburător de similară cu Germania nazistă din 1938.

Walter Bingham avea 14 ani când naziştii şi alţi cetăţeni germani au atacat afaceri, magazine, locuinţe şi lăcaşuri de cult evreieşti.

În timpul Kristallnacht au fost incendiate peste 1.400 de sinagogi, vandalizate mii de afaceri deţinute de evrei, au fost forţate intrări în apartamente şi locuinţe evreieşti şi s-au profanat obiecte religioase evreieşti.

Potrivit United States Holocaust Memorial Museum, au fost de asemenea arestaţi aproximativ 26.000 de bărbaţi doar pentru că erau evrei.

Într-un interviu pentru Associated Press, Bingham a declarat că climatul actual împotriva evreilor şi creşterea cazurilor de antisemitism în urma războiului dintre Gaza şi Israel îi amintesc de acele timpuri întunecate.

El a spus:

„Trăim într-o eră echivalentă cu 1938, când sinagogile sunt arse şi oamenii sunt atacaţi pe stradă.”

Evenimentul denumit Kristallnacht (Noaptea de cristal / „Night of Broken Glass”) a avut loc în noaptea de 9–10 noiembrie 1938 şi a reprezentat o escaladare majoră a violenţelor împotriva evreilor în Germania nazistă. În acea noapte:

Peste 1.400 de sinagogi au fost incendiate.

Mii de afaceri deţinute de evrei au fost vandalizate.

Apartamente şi locuinţe evreieşti au fost jefuite sau distruse.

Aproximativ 26.000 de bărbaţi evrei au fost arestaţi şi duşi în lagăre de concentrare precum Dachau sau Buchenwald.

Pentru tânărul Walter Bingham, aceste evenimente au avut loc chiar în faţa ochilor săi. După cum relata, el mergea la şcoală în Mannheim (sud de Frankfurt) în dimineaţa imediat următoare intervenţiilor violente.

„Am mers la sinagogă, acolo unde aveam ore, şi era un morman de cenuşă”, a spus el.

Walter Bingham, în vârstă de 101 ani, a reflectat asupra experienţelor sale şi asupra legăturilor pe care le vede între trecut şi prezent. În cadrul interviului, el a afirmat că:

„Antisemitismul, nu cred că va dispărea vreodată pe deplin, pentru că este panaceul pentru toate relele lumii.”

De asemenea, el a precizat diferenţa majoră pe care o observă între epoca lui 1938 şi lumea de astăzi:

„În acele zile, mentalitatea evreiască era una de scuză: «Vă rog să nu îmi faceţi nimic, eu nu vă voi face nimic».”

El continuă:

„Astăzi, avem, slavă Domnului, statul Israel, un stat foarte puternic. Şi deşi antisemitismul încă este în creştere, singurul lucru care nu se va întâmpla ar fi un Holocaust, pentru că statul va avea grijă să nu se întâmple.”

Aceste declaraţii reflectă nu doar memoria personală, ci şi o alertă pentru evoluţia societăţii contemporane.

Supravegheat de organizaţii specializate şi institute de cercetare, fenomenul antisemitismului a înregistrat o creştere semnificativă în ultimii ani. Iată câteva date relevante:

Conform raportului publicat de Anti‑Defamation League (ADL) în aprilie 2024, „ura faţă de Israel a fost o forţă motrice în antisemitismul din SUA.”

De exemplu, în SUA, în anul 2024, ADL a raportat 9.354 de incidente antisemitice: o creştere de 5% faţă de 2023, o creştere de 344% faţă de ultimele cinci ani şi de 893% faţă de ultimele zece ani.

În Europa, conform reportării din mai 2025: în Germania, Franţa, Marea Britanie şi alte ţări cu comunităţi evreieşti importante, incidentele violente antisemitice au crescut dramatic.

De exemplu: în Germania incidentelor au crescut cu 75% între 2021 şi 2023.

Aceste exemple indică faptul că violenţele, intimidările şi acte de vandalism cu motivaţie antisemitică nu mai sunt doar relicve ale trecutului, ci provocări prezente în multiple ţări. În acest context, observaţiile lui Bingham capătă o semnificaţie mai amplă.

Persoanele care au supravieţuit Holocaustului, precum Bingham, au trăit treptat procesul de discriminare, izolare, segregare şi violenţă organizată împotriva evreilor.

Ei subliniază că:

Treptat, drepturile civile erau restrânse, iar stigmatisarea crescândă.

Instituţii de stat şi societăţi întregi au redus la tăcere vocea minorităţii, în timp ce agresiunile deveneau normative.

Faptul că astăzi sinagogile pot fi atacate, că vandalismul antisemitic creşte, iar retorica ostilă se extinde, le ridică semne de întrebare.

Bingham a atras atenţia că este esenţială educaţia tinerelor generaţii, afirmând:

„Ce trebuie să facem… pe lângă educaţie, este să luptăm efectiv, literal, împotriva antisemitismului. Dacă îl vedem, trebuie să ripostăm.”

Analizând date acumulate la nivel mondial, câteva tendinţe devin evidente:

Incidentele antisemitice se intensifică în mai multe state, ca urmare şi a tensiunilor geopolitice (inclusiv conflictul din Gaza).

Organizarea comunitar-religioasă este mai vulnerabilă: sinagogile, centrele comunitare evreieşti, par să fie ţinte prioritare.

Tineretul şi societatea civilă devin puncte cheie în prevenirea escaladării: martorii direcţi (supravieţuitorii) sunt tot mai puţini, deci mobilizarea celor tineri este vitală.

Mai mult, actele antisemitice nu se limitează la vandalism: ele capătă dimensiuni organizaționale, de propagandă, de intimidare a comunităţilor.

Aceste realităţi justifică paralela trasă de Bingham – nu doar ca analogie istorică, ci ca avertisment activ.

Deşi supravieţuitorul foloseşte o expresie puternică („era echivalentă cu 1938”), el evidenţiază şi o diferenţă fundamentală: existenţa statului Israel. În cuvintele sale:

„Astăzi, avem, slavă Domnului, statul Israel, un stat foarte puternic.”

Această realitate – a unui stat naţional al evreilor – schimbă parametrii situaţiei: de la expunere extremă şi lipsă aproape totală de apărare în 1938, la o poziţie de mai mare forţă politică şi militară în prezent.

Bingham subliniază că, deşi antisemitismul există şi creşte, „un Holocaust” în sensul genocidar al anilor ’40 nu va avea loc pentru că „statul va avea grijă să nu se întâmple”.

Această nuanţă este importantă: nu elimină riscurile, dar indică că mecanismele internaţionale, instituţionale şi statale de apărare a drepturilor evreilor au evoluat faţă de epoca nazistă.

Deşi intervenţia se concentrează pe comparaţii între Germania nazistă şi momentul global actual, semnificaţia pentru Europa de Est — inclusiv România — merită adusă în prim-plan:

România are propriul trecut de colaborare, de pogromuri, de legislaţie antisemită în epoca fascistă.

Creşterea actelor antisemitice în Europa de Est, împreună cu ascensiunea unor partide populiste de extremă-dreapta, fac declaraţiile lui Bingham relevante în context local.

Importanţa educaţiei în şcoli, cercetarea istoriei locale, păstrarea memoriei Holocaustului, monitorizarea discursului public — toate acestea devin acţiuni preventive necesare.

Instituţiile româneşti şi organizaţiile nonguvernamentale pot integra această perspectivă: nu doar ca o rememorare istorică, ci ca instrument activ de politică publică şi de implicare comunitară.

Pornind de la spusele lui Bingham şi de la datele disponibile, câteva direcţii emergente apar ca relevante pentru combaterea antisemitismului şi prevenirea escaladării:

Consolidarea educaţiei istorice — includerea în curricula școlară a lecţiilor despre Holocaust, antisemitism, pluralism şi drepturile omului.

Întărirea mecanismelor legale şi instituţionale — monitorizarea, raportarea şi sancţionarea incidentelor antisemitice.

Sprijinirea comunităţilor evreieşti locale — protecţia lăcaşurilor de cult, a şcolilor evreieşti, a organizaţiilor comunitare.

Favorizarea dialogului interreligios şi intercultural — promovarea toleranţei, dar şi cultivarea unei conştiinţe critice privind discursul urii.

Valorificarea mărturiilor supravieţuitorilor — chiar dacă numărul lor scade, voinţa de a transmite experienţa istorică rămâne o resursă valoroasă.

Prin aceste măsuri, societatea civilă şi autorităţile pot reduce riscurile pe care supravieţuitorii le semnalează: de normalizare a urii, de relativizare a tragicului trecut, de repetare a mecanismelor de discriminare şi violenţă.