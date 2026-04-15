Alan Ritchson va juca rolul principal în „Reacher”. Primul teaser oficial a fost deja lansat

Actorul Alan Ritchson va juca în rolul principal din „Reacher”, considerat de critici drept unul dintre cele mai reușite producții de acțiune ale anului 2026, informează collider.com.

Alan Ritchson continuă parcursul său în zona producțiilor de acțiune, unde fiecare proiect nou ajunge rapid în atenția fanilor genului, iar „Runner” pare conceput tocmai pentru a menține acest ritm ascendent.

Filmul mizează pe o premisă ușor de rezumat, dar eficientă din punct de vedere cinematografic: o cursă contra cronometru, o livrare extrem de periculoasă și adversari care apar constant din toate direcțiile. Un astfel de concept ar fi fost suficient pentru a stârni interesul publicului, însă prezența lui Owen Wilson adaugă o notă surprinzătoare și diferită față de tonul obișnuit al genului.

Primul teaser oficial a fost deja lansat și scoate în evidență exact acest element central al poveștii, tensiunea timpului limitat și presiunea continuă a misiunii. Materialul promoțional a fost prezentat la CinemaCon, eveniment în care au fost anunțate mai multe titluri incluse în programul cinematografic al anului 2026.

„Runner” are premiera programată pentru 11 septembrie 2026 și este regizat de Scott Waugh, cunoscut pentru filme precum „Need for Speed” și „Expend4bles”. Sinopsisul oficial descrie povestea unui fost militar prins într-o misiune contra cronometru, care devine ținta unui cartel extrem de periculos după ce acceptă să transporte o livrare medicală vitală.

Pe măsură ce trădarea se insinuează din mai multe direcții, acesta este forțat să se lupte pentru supraviețuire, în timp ce încearcă să ducă la bun sfârșit misiunea și să ajungă la timp pentru a salva viața unui copil nevinovat.

Regizorul Waugh a subliniat că asocierea cu Angel aduce o schimbare importantă pentru proiect, considerând filmul un răspuns la așteptările publicului pentru o producție de acțiune intensă, cu o dimensiune emoțională autentică și o poveste cu impact. El a evidențiat ideea că, atunci când miza este o viață omenească, cei cu adevărat curajoși nu evită pericolul, ci îl înfruntă direct, fără ezitare.

Distribuția filmului „Runner” este construită în jurul celor doi protagoniști principali, Alan Ritchson și Owen Wilson, aceștia fiind susținuți de un ansamblu solid de actori. Din distribuție mai fac parte Rodrigo Santoro, Leila George, Kate Box, Peta Sergeant, Geraldine Hakewill, Cecilia Toussaint și Scarlett Crabtree.

Pentru Alan Ritchson, rolul din „Runner” pare încă o potrivire firească în palmaresul său cinematografic: un personaj puternic fizic, dar și complex din punct de vedere psihologic, plasat într-un context al rezistenței extreme sub presiune.

Filmul propune însă și o perspectivă aparte, aceea a unui „medic pe bicicletă”, prins într-o cursă contra cronometru. Povestea mizează pe tensiunea unei lupte continue pentru supraviețuire, în care personajul principal este forțat să facă tot posibilul atât pentru a-și salva propria viață, cât și pe a unei alte persoane.