Vedetele serialului „Îngerii lui Charlie” marchează 50 de ani de la lansare

Vedetele din serialul „Îngerii lui Charlie” s-au reunit după 50 de ani de la primul episod care a marcat generații întregi. Fanii au avut ocazia să îi revadă pe actori care au făcut istorie, informează pagesix.com.

Lansat în anii ’70, serialul a devenit rapid un simbol al feminității puternice și al aventurii, iar succesul său a inspirat numeroase adaptări cinematografice și spin-off-uri. Reuniunea actuală nu doar că readuce în atenție carisma vedetelor, dar servește și drept omagiu pentru impactul cultural pe care „Îngerii lui Charlie” l-au avut în ultimele cinci decenii.

Fostele protagoniste ale celebrului serial „Îngerii lui Charlie”, Kate Jackson, Jaclyn Smith și Cheryl Ladd s-au reunit aseară la PaleyFest din Los Angeles pentru a marca 50 de ani de la lansarea serialului iconic.

Pe covorul roșu, actrițele au pozat împreună. Jackson a ales o ținută alb-negru elegantă, în timp ce Smith și Ladd au mizat pe tonuri pastelate, mai delicate. Evenimentul fusese anunțat încă din ianuarie, când cele trei au confirmat oficial reuniunea.

În timpul întâlnirii,Kate Jackson a amintit de începuturile serialului: „Îngerii lui Charlie au făcut senzație încă de la primul episod. Eu, Farrah Fawcett și Jackie am fost imediat parte din fenomen, parțial datorită posterului iconic cu Farrah, iar pilotul a avut un succes imens”.

Actrițele au povestit că recunoașterea publicului a venit brusc, asemănătoare cu cea a unei vedete rock. „Peste noapte, am fost întâmpinate cu o popularitate incredibilă. Când Cheryl s-a alăturat în al doilea sezon, a adus propriul ei farmec distinct, iar entuziasmul fanilor a crescut și mai mult”, au declarat ele.

Într-un comunicat comun, cele trei protagoniste au subliniat că, dincolo de divertisment, serialul a transmis un mesaj esențial: femeile pot fi la fel de capabile ca bărbații.

„Suntem mândre că am reușit să oferim telespectatorilor o oră de relaxare și distracție în fiecare săptămână, să le aducem zâmbetul pe buze și, totodată, să inspirăm și să încurajăm tinerele femei din întreaga lume”, au adăugat actrițele

Serialul „Îngerii lui Charlie” a fost difuzat pe ABC între 1976 și 1981, devenind rapid un fenomen televizat. În distribuția inițială se numărau Kate Jackson, Jaclyn Smith și regretata Farrah Fawcett, însă pe parcursul celor cinci sezoane au avut loc mai multe schimbări de componență.

Farrah Fawcett a părăsit serialul după primul sezon, în 1977, fiind înlocuită de Cheryl Ladd, pentru a-și continua cariera cinematografică. Două sezoane mai târziu, Kate Jackson a ieșit din distribuție, iar rolul său a fost preluat succesiv de Shelley Hack și Tanya Roberts, care a decedat în 2021. Jaclyn Smith a rămas singura actriță originală prezentă pe tot parcursul seriei.

După mai bine de patru decenii, în 2023, Jackson și Smith s-au reunit cu ocazia nunții fiului lui Smith, Gaston Richmond, cu Bonnie Lane. Jaclyn Smith a împărtășit pe Instagram imagini cu fostul său coleg din serial, marcând astfel un moment emoționant pentru fani.

Această apariție publică a lui Jackson a fost remarcabilă, având în vedere că nu mai fusese fotografiată timp de peste zece ani, una dintre ultimele ocazii fiind în 2009, la înmormântarea lui Fawcett în Los Angeles.