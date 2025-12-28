Cele mai așteptate filme ale anului 2026. Calendarul lansărilor

Industria cinematografică se așteaptă ca mai multe producții care vor apărea în 2026, printre care al patrulea film Spider-Man cu Tom Holland, al doilea Super Mario Bros. și The Devil Wears Prada 2, să ducă la o creștere semnificativă a încasărilor. Alături de producții cu șanse la Oscar, precum Hamnet, anul 2026 se conturează ca unul cu un potențial ridicat pentru o industrie care încă resimte efectele carantinei impuse de Covid-19, potrivit BBC.

Hamnet, film inspirat din cartea premiată a lui Maggie O’Farrell, urmărește relația dintre William Shakespeare, interpretat de Paul Mescal, și soția sa, Agnes, jucată de Jessie Buckley. Povestea explorează evenimentele tragice care îi marchează pe cei doi și care îl determină pe Shakespeare să scrie piesa Hamlet, iar filmul ar urma să fie lansat pe 9 ianuarie.

28 Days Later: The Bone Temple: Al patrulea film al seriei, lansată în 2002, continuă povestea din 28 Years Later, apărut în 2025. Spike, interpretat de Alfie Williams, ajunge implicat într-un grup periculos condus de Jimmy Crystal, rol jucat de Jack O’Connell. În paralel, dr. Kelson, interpretat de Ralph Fiennes, începe o nouă relație, cu posibile consecințe grave. Filmul va fi lansat pe data de 16 ianuarie.

Is This Thing On? este inspirat vag din cariera comediantului John Bishop și reprezintă al treilea film regizat de Bradley Cooper, după A Star Is Born și Maestro. Producția spune povestea unui bărbat care ajunge neașteptat pe scena de stand-up comedy și descoperă că are abilitatea de a face publicul să râdă. Data lansării: 30 ianuarie.

Wuthering Heights se numără deja printre cele mai discutate filme anunțate pentru 2026, după apariția unor trailere care pun accent pe pasiune și dor. Filmul este regizat de Emerald Fennell, al cărei proiect anterior a fost Saltburn, și marchează o nouă colaborare cu Jacob Elordi, care va juca rolul lui Heathcliff. Margot Robbie o interpretează pe Cathy, iar producția ar urma să fie lansată pe 13 februarie.

The Testament of Ann Lee o are în rol principal pe Amanda Seyfried, care o interpretează pe Ann Lee, o figură reală și lider al unei mișcări religioase din secolul al XVIII-lea, cunoscută sub numele de Shakerism. Inițial membră a comunității Quaker, povestea o urmărește pe Ann Lee în momentul în care se desprinde de aceasta și traversează Atlanticul spre America, unde sute de persoane i se alătură în parcursul său religios, iar filmul ar urma să fie lansat pe 20 februarie.

Pentru Scream 7, Kevin Williamson, scenaristul filmului original și al primelor două continuări, revine în franciză, de această dată ca regizor și scenarist. Din distribuție fac parte din nou Courtney Cox, care reia rolul Gale Weathers, și Neve Campbell, în rolul Sidney Prescott, cele două confruntându-se cu un nou Ghostface, care o amenință pe fiica personajului interpretat de Campbell. Data lansării: 27 februarie.

The Super Mario Galaxy Movie: La treizeci de ani după ce filmul live action Super Mario Bros. a fost un eșec la box office, o versiune animată a aventurilor instalatorului plin de viață - The Super Mario Bros. Movie - a încasat peste un miliard de dolari la box office. Această continuare, bazată pe un joc din 2007 în care Mario și Luigi pornesc să o salveze pe prințesa Peach, era inevitabilă. Data lansării: 3 aprilie

The Devil Wears Prada 2 readuce pe ecran personajele care au contribuit la succesul filmului original, marcat de umorul ironic al interpretării lui Meryl Streep, în rolul redactorului-șef al revistei de modă Runway, și de prestația lui Anne Hathaway, în rolul lui Andy, tânăra aflată la început de drum în lumea modei. La douăzeci de ani de la lansarea primului film, cele două actrițe revin, iar deși detaliile despre continuare sunt limitate, producția îi include și pe Emily Blunt și Stanley Tucci, care își reiau rolurile lui Emily și Nigel. Data lansării: 1 mai.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu marchează revenirea francizei pe marile ecrane, după ce The Mandalorian a devenit, în trei sezoane, cel mai de succes serial derivat din universul Star Wars. Creatorii mizează pe popularitatea producției pentru a relansa seria cinematografică, cu primul film al francizei de la Star Wars: Episodul IX – Ascensiunea lui Skywalker, apărut în 2019. Din distribuție face parte și Sigourney Weaver, iar filmul ar urma să fie lansat pe 22 mai.

Disclosure Day, cel mai recent proiect semnat de Steven Spielberg, rămâne în mare parte învăluit în mister. Nici trailerul de aproximativ două minute nu oferă detalii clare despre intrigă, însă sugerează că omenirea va afla despre existența vizitatorilor extratereștri, prin sloganul: „Dacă ai afla că nu suntem singuri, dacă cineva ți-ar arăta, ți-ar dovedi acest lucru, te-ar speria?”, iar filmul ar urma să fie lansat pe 12 iunie.

Toy Story 5 apare după o perioadă dificilă pentru Pixar, în care mai multe producții nu au atins nivelul așteptărilor companiei, printre care Turning Red, Elio și spin-off-ul Lightyear. În acest context, studioul mizează pe a cincea parte a francizei de succes și pe revenirea lui Tom Hanks în rolul lui Woody, alături de Tim Allen ca Buzz, sperând la o redresare a rezultatelor, iar filmul ar urma să fie lansat pe 19 iunie.

Supergirl vine după apariția scurtă a lui Milly Alcock în rolul personajului, considerată unul dintre momentele importante ale filmului Superman. În lungmetrajul dedicat, povestea ar putea urmări „o călătorie interstelară epică în căutarea răzbunării și dreptății”, iar trailerul sugerează un accent puternic și pe personalitatea eroinei, prezentată atât în confruntări cu răufăcători, cât și în momente mai relaxate, precum dansul sub o minge disco. Filmul ar urma să fie lansat pe 26 iunie.

Moana revine pe ecrane într-o versiune live-action, după succesul major al primelor două filme de animație, dintre care Moana 2 a depășit pragul de un miliard de dolari la box office. Noul film reia povestea tinerei Moana, care părăsește insula natală și pornește într-o călătorie menită să salveze comunitatea din care face parte, iar producția ar urma să fie lansată pe 10 iulie.

The Odyssey este următorul proiect al regizorului premiat cu Oscar Christopher Nolan, cunoscut pentru faptul că oferă puține detalii despre intrigă înainte de lansare. De această dată, filmul realizat după succesul Oppenheimer, premiat în 2023, are la bază epopeea greacă a lui Homer și urmărește drumul lui Odiseu, interpretat de Matt Damon, în încercarea de a se întoarce acasă după Războiul Troian, iar producția ar urma să fie lansată pe 17 iulie.

Spider-Man: Brand New Day pornește de la evenimentele de la finalul filmului Spider-Man: No Way Home, când o vrajă lansată de Dr. Strange a făcut ca întreaga lume, inclusiv MJ, să uite că Peter Parker, interpretat de Tom Holland, este Spider-Man sau chiar că acesta există. În acest context, noua producție este așteptată să urmărească modul în care personajul face față acestei etape solitare din viața de supererou, iar filmul ar urma să fie lansat pe 31 iulie.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping este plasat cu un sfert de secol înainte de primul film al seriei și spune povestea lui Haymitch Abernathy, personaj care avea să devină ulterior mentorul lui Katniss. Acțiunea urmărește participarea sa la cea de-a 50-a ediție a Jocurilor Foamei, iar producătorii au anunțat că Jennifer Lawrence și Josh Hutcherson vor avea apariții speciale. Filmul ar urma să fie lansat pe 20 noiembrie.

Focker-in-Law este al patrulea film al seriei care a debutat cu Meet the Parents. Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo, Blythe Danner și Owen Wilson revin în distribuție, însă participarea lui Dustin Hoffman și a Barbrei Streisand, care i-au interpretat pe părinții personajului lui Stiller în filmele anterioare, rămâne incertă. Printre actorii noi se numără și Ariana Grande, confirmată deja în distribuție, iar filmul ar urma să fie lansat pe 25 noiembrie.

Jumanji 3 rămâne, deocamdată, un proiect în mare parte necunoscut, având în vedere că a fost publicată doar o singură imagine, iar informațiile confirmate despre intrigă sunt limitate. Este însă clar că distribuția principală, alcătuită din Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan și Kevin Hart, revine, iar producția este prezentată drept ultimul film al seriei Jumanji. Data lansării: 11 decembrie.

Avengers: Doomsday apare după o perioadă mai calmă pentru Marvel Cinematic Universe, o franciză care domina anterior box office-ul. Studioul mizează pe acest nou capitol pentru a reveni în prim-plan, într-un film în care Robert Downey Jr. revine pe ecran, de această dată în rolul antagonistului Doctor Doom. Producția aduce și o distribuție extinsă, care include personaje din universul X-Men, iar filmul ar urma să fie lansat pe 18 decembrie.

Dune: Part Three este al treilea capitol al trilogiei regizate de Denis Villeneuve și ar urma să se bazeze, potrivit unor surse citate de BBC, pe al doilea roman al seriei, Dune: Messiah. Distribuția principală, din care fac parte Timothée Chalamet și Zendaya, revine în acest film, alături de Robert Pattinson, aflat la prima apariție în franciză. După acest proiect, Villeneuve ar urma să se ocupe de următorul film din seria James Bond, iar lansarea este programată pentru 18 decembrie.