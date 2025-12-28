Cele mai proaste seriale din 2025. Thrillere cu distribuții de top, printre dezamăgiri

Criticii TV de la Variety au publicat lista celor mai slabe seriale ale anului, incluzând opt producții, printre care spin-off-uri și titluri mai vechi. Alison Herman și Aramide Tinubu notează astfel tendințele actuale ale industriei și provocările de a aduce noi creatori și concepte pe micile ecrane.

„Countdown”, creat de Derek Hass pentru Prime Video, urmărește o echipă de intervenție condusă de agentul FBI Nathan Blythe. Serialul, format dintr-un sezon de 13 episoade, prezintă o conspirație globală declanșată de uciderea unui ofițer al Departamentului de Securitate Internă.

„Pulse”, primul serial original Netflix în limba engleză cu acțiunea într-un spital, explorează viața rezidenților de la Spitalul Maguire din Miami. Deși abordează teme care pot fi interesate pentru telespectatori, serialul nu a reușit să capteze interesul publicului și a fost ulterior anulat.

„Prime Target”, creat de Steve Thompson pentru Apple TV+, urmărește doctorandul Edward Brooks, care devine ținta unor forțe care vor să împiedice descoperirea sa revoluționară despre numerele prime. Serialul combină acțiunea de spionaj cu intrigile academice, dar nu reușește să mențină interesul pe tot parcursul episoadelor.

Drama muzicală pentru tineri a lui Jonas Pate urmărește povestea lui Charlie Cooper, care încearcă să-și promoveze trupa sa, The Runarounds, după absolvirea liceului. Serialul combină muzica cu viața adolescenților, însă structura narativă și distribuția dominată de muzicieni a limitat impactul poveștii.

Spin-off-ul „Sheriff Country” continuă acțiunea în același orășel californian ca „Fire Country” și urmărește polițista divorțată Mickey Fox, interpretată de Morena Baccarin. Serialul introduce personaje și situații care nu se integrează în decorul ales, afectând coerența narațiunii și percepția asupra personajului principal.

Remake-ul „Suits LA” prezintă o nouă generație de avocați și îl urmărește pe Ted Black, interpretat de Stephen Amell, în eforturile sale de a împiedica preluarea firmei de avocatură. Serialul a fost anulat la scurt timp de la apariție.

„Dark Wolf” urmărește un agent CIA care recrutează un fost membru al Navy SEAL pentru a lucra împotriva Iranului în contextul negocierilor nucleare din 2015. Serialul combină acțiunea de spionaj cu scene violente, însă premisa și execuția nu reușesc să mențină coerența narațiunii.

„Zero Day” îl are în rolul principal pe Robert De Niro și explorează investigarea unui atac cibernetic de către fostul președinte. În ciuda distribuției de prestigiu, serialul nu a reușit să transmită tensiune sau profunzimea mult așteptată, lăsând impresia unei producții uitate.