Vince Zampella, unul dintre dezvoltatorii principali ai francizei de jocuri video „Call of Duty” și director al studioului Respawn Entertainment, a murit duminică într-un accident de mașină în apropierea orașului Los Angeles, a confirmat compania Electronic Arts (EA). Zampella avea 55 de ani.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. News.ro

Accidentul în care a fost implicat Zampella a avut loc pe Angeles Crest Highway, o șosea pitorescă în munții San Gabriel, la nord de Los Angeles. Potrivit informațiilor transmise de California Highway Patrol, vehiculul în care se afla Zampella, un Ferrari 296 GTS, a ieșit de pe carosabil, a lovit o barieră de beton și a fost cuprins de flăcări.

Surse locale raportează că automobilul sport s-a deplasat spre sud și a ieșit de pe drum înainte de impact. Un pasager al vehiculului a fost ejected din mașină în urma coliziunii și a murit ulterior la spital, în timp ce Zampella a rămas blocat în interiorul mașinii, unde a fost declarat fără viață la fața locului.

Detalii suplimentare privind identitatea pasagerului sau cauzele exacte ale accidentului nu au fost încă făcute publice.

Compania Electronic Arts a transmis un comunicat oficial în urma decesului:

„Acesta este un pierdere de neimaginat, iar gândurile noastre sunt alături de familia lui Vince, de cei dragi și de toți cei atinsi de munca sa.

Respawn Entertainment, studioul fondat de Zampella, a emis, de asemenea, un mesaj pe rețeaua de socializare X, descriindu-l ca pe un lider care credea în echipa sa și în ideile îndrăznețe ale creatorilor de jocuri. vinnews.com

Vince Zampella a început cariera în industria jocurilor video ca dezvoltator principal pentru Medal of Honor: Allied Assault, lansat în 2002, unde a colaborat cu regizorul Steven Spielberg pe partea de design al nivelurilor. Ulterior, în același an, el și colegii săi Jason West și Grant Collier au fondat studioul Infinity Ward.

Primul proiect major al studioului a fost „Call of Duty”, lansat în 2003, care a redefinit genul shooter și a devenit una dintre cele mai vândute francize din istoria jocurilor video, cu peste 500 de milioane de exemplare comercializate la nivel global.

După despărțirea de Activision în 2010, Zampella a fondat Respawn Entertainment, studio cumpărat de Electronic Arts în 2017.

Sub conducerea sa, Respawn a produs jocuri de succes, inclusiv „Titanfall”, „Apex Legends” și seria „Star Wars Jedi”. În 2025, el își asumase responsabilități de conducere pentru franciza „Battlefield” în cadrul EA.

Vince Zampella a fost recunoscut pe plan internațional pentru influența sa asupra industriei jocurilor video. Francisca EA și alte organizații din domeniu au parlul despre rolul său în dezvoltarea unor titluri care au atras zeci de milioane de jucători din întreaga lume.

„Call of Duty” rămâne una dintre cele mai populare serii FPS, cu o comunitate activă de jucători lunar de peste 100 de milioane. HotNews.ro

Pe rețelele sociale și în comunitățile de gameri au început să apară mesaje care subliniază contribuțiile lui Zampella la mediul jocurilor video și impactul proiectelor în care a fost implicat.

În timp ce investigațiile oficiale continuă, anunțul privind decesul său a fost confirmat de mai multe surse internaționale.