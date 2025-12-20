Accident pe un drum județean din Vâlcea. Trei persoane au fost rănite

Trei persoane au fost rănite, sâmbătă dimineaţă, în urma unui accident rutier produs pe un drum judeţean din Vâlcea, unde trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune. Conform primelor informații, impactul ar fi avut loc din cauza nepăstrării distanţei de siguranţă în timpul mersului.

Accidentul a avut loc pe drumul judeţean 678, pe raza localităţii Muereasca.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că în eveniment au fost implicate trei autovehicule, cauza fiind nepăstrarea distanţei de siguranţă în mers. În urma accidentului, trei persoane au fost rănite, acestea fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, spun reprezentanții Poliţiei judeţene Vâlcea (IPJ).

Conducătorii auto implicaţi în accident au fost testaţi cu aparatul etilotest, iar rezultatele au indicat că niciunul nu consumase alcool.

În acest caz, poliţiştii de la Biroul Rutier continuă cercetările, urmând să stabilească exact cauzele şi circumstanţele în care s-a produs evenimentul rutier.

Joi seara, 18 decembrie 2025, un accident rutier produs în cartierul Râureni din municipiul Râmnicu Vâlcea a stârnit panică în rândul localnicilor, după ce un autoturism a avariat o conductă de gaz. La faţa locului au intervenit de urgenţă pompierii militari vâlceni, echipaje SMURD şi reprezentanţi ai Distrigaz.

Potrivit ISU Vâlcea, pompierii au fost solicitaţi pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru acordarea primului ajutor medical. Din primele informaţii, autoturismul implicat în accident a lovit şi o țeavă de gaz.

La intervenţie au fost mobilizate forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială CBRN şi o ambulanţă SMURD. În urma evaluării din teren, s-a stabilit că în accident a fost implicat un singur autoturism, în care se afla doar conducătoarea auto.

Din cauza scăpărilor de gaz, pompierii au instituit un perimetru de siguranţă de aproximativ 300 de metri. Preventiv, 16 persoane au fost evacuate din locuinţele aflate în apropiere. Un echipaj Distrigaz a intervenit pentru remedierea avariei.

„A fost oprit gazul la acel contor prin aplicarea unui manșon de cauciuc pe țeava afectată. În zonă, valorile măsurate cu aparatura din dotare nu indică depășiri ale valorilor normale. Persoanele care au fost evacuate se întorc la locuințele personale”, a declarat maiorul Albinaru Sorin, potrivit presei locale.