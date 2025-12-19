Accident rutier în județul Constanța. Șase victime, dintre care două intubate

Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineață în județul Constanța, soldat cu șase victime, dintre care două se află în stare de inconștiență. Potrivit informațiilor transmise de ISU Dobrogea, un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de pod. Toate persoanele rănite au fost preluate de echipajele medicale și transportate la Spitalul Județean Constanța. La intervenție a participat și Detașamentul Medgidia.

Evenimentul rutier s-a produs în jurul orei 7.15, în localitatea Deleni. Conform primelor date, autoturismul implicat ar fi fost grav avariat în urma impactului, iar ocupanții acestuia au suferit leziuni multiple. Serviciul de urgență 112 a fost alertat imediat după producerea accidentului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, dr. Claudia Tatarici, bilanțul accidentului indică șase victime, toate cu politraumă majoră, dintre care două au necesitat intubare. Starea acestora a impus intervenția rapidă a echipajelor medicale specializate.

La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de salvare, respectiv două ambulanțe SAJ tip B2, un echipaj SAJ C2, un echipaj SMURD C și un echipaj SMURD B. De asemenea, au intervenit și pompierii din cadrul ISU Dobrogea pentru asigurarea zonei și sprijinirea operațiunilor de salvare.

Toate cele șase persoane rănite au fost stabilizate la fața locului și transportate ulterior la Spitalul Județean Constanța pentru investigații și tratament de specialitate. Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Conform unor surse citate de Ziua Constanța, în autoturismul implicat în incident s-ar fi aflat șase cetățeni străini care ar fi intrat ilegal pe teritoriul României și ar fi încercat să scape de echipajele de poliție aflate în urmărire. Urmărirea în trafic s-ar fi desfășurat pe mai multe sectoare de drum, iar tentativa de a evita oprirea ar fi precedat producerea accidentului.

Potrivit martorilor, la volanul mașinii s-ar fi aflat un cetățean georgian, în timp ce ceilalți ocupanți ar fi fost cetățeni iranieni și irakieni. Sursele indică faptul că autoturismul implicat în accident ar fi fost achiziționat din Bulgaria, iar circumstanțele exacte în care a ajuns să fie folosit în acest context urmează să fie stabilite de anchetatori.