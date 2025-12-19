Social

Accident rutier în județul Constanța. Șase victime, dintre care două intubate

Comentează știrea
Accident rutier în județul Constanța. Șase victime, dintre care două intubateAmbulanță. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineață în județul Constanța, soldat cu șase victime, dintre care două se află în stare de inconștiență. Potrivit informațiilor transmise de ISU Dobrogea, un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de pod. Toate persoanele rănite au fost preluate de echipajele medicale și transportate la Spitalul Județean Constanța. La intervenție a participat și Detașamentul Medgidia.

Accident rutier în Constanța. Șase victime, dintre care două intubate

Evenimentul rutier s-a produs în jurul orei 7.15, în localitatea Deleni. Conform primelor date, autoturismul implicat ar fi fost grav avariat în urma impactului, iar ocupanții acestuia au suferit leziuni multiple. Serviciul de urgență 112 a fost alertat imediat după producerea accidentului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, dr. Claudia Tatarici, bilanțul accidentului indică șase victime, toate cu politraumă majoră, dintre care două au necesitat intubare. Starea acestora a impus intervenția rapidă a echipajelor medicale specializate.

Politia

Politia. Sursă foto: Facebook

Mobilizare amplă a echipajelor de intervenție

La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de salvare, respectiv două ambulanțe SAJ tip B2, un echipaj SAJ C2, un echipaj SMURD C și un echipaj SMURD B. De asemenea, au intervenit și pompierii din cadrul ISU Dobrogea pentru asigurarea zonei și sprijinirea operațiunilor de salvare.

Când vine adevărata iarnă. Prognoza până pe 19 ianuarie
Când vine adevărata iarnă. Prognoza până pe 19 ianuarie
Plan pentru locuințe mai accesibile, după scumpiri record pe piața imobiliară
Plan pentru locuințe mai accesibile, după scumpiri record pe piața imobiliară

Toate cele șase persoane rănite au fost stabilizate la fața locului și transportate ulterior la Spitalul Județean Constanța pentru investigații și tratament de specialitate. Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Persoanele implicate ar fi fost cetățeni străini

Conform unor surse citate de Ziua Constanța, în autoturismul implicat în incident s-ar fi aflat șase cetățeni străini care ar fi intrat ilegal pe teritoriul României și ar fi încercat să scape de echipajele de poliție aflate în urmărire. Urmărirea în trafic s-ar fi desfășurat pe mai multe sectoare de drum, iar tentativa de a evita oprirea ar fi precedat producerea accidentului.

Potrivit martorilor, la volanul mașinii s-ar fi aflat un cetățean georgian, în timp ce ceilalți ocupanți ar fi fost cetățeni iranieni și irakieni. Sursele indică faptul că autoturismul implicat în accident ar fi fost achiziționat din Bulgaria, iar circumstanțele exacte în care a ajuns să fie folosit în acest context urmează să fie stabilite de anchetatori.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:53 - Ce mâncare comandă românii. Răsturnare de situație în topul livrărilor
09:44 - Ricky Martin, fascinat de Iulia Vântur. Moment special în culise
09:42 - Decontaminare record și vestigii romane. Transformarea istorică a terenului Oil Terminal
09:35 - Secretele lui Jeffrey Epstein, pe cale să fie dezvăluite. Ce spune un Republican despre materialele DOJ, publicate în...
09:29 - Validarea miniștrilor USR: Miruță la Apărare, Darău la Economie
09:28 - Când vine adevărata iarnă. Prognoza până pe 19 ianuarie

HAI România!

Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale